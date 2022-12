Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια, ο Μίκαελ Σουμάχερ ανακοίνωσε την επιστροφή του στην F1 με Mercedes-AMG και έφερε τεράστια χαμόγελα στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Για πολλούς, η αποχώρηση του Μίκαελ Σουμάχερ στο τέλος του 2006 ήταν τόσο πρόωρη όσο και άδικη. Έπειτα από 15 χρόνια στη Formula 1, ο Γερμανός είχε αποχωρήσει τότε ως ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία.

Η αγάπη για το αγαπημένο του σπορ δεν έσβησε ποτέ και η φλόγα έκαιγε συνεχώς μέσα του. Ένας κορυφαίος αθλητής, θέλει πάντα να αγωνίζεται, να έχει συναγωνισμό και να βρίσκεται εκεί που νιώθει πιο ζωντανός από οπουδήποτε αλλού.

Έτσι λοιπόν στις 23 Δεκεμβρίου του 2009 ο Σουμάχερ επεφύλασσε ένα ιδιαίτερο δώρο Χριστουγέννων σε εκατομμύρια οπαδούς, τόσο του ίδιου, όσο και της Formula 1. Όπως είχε κάνει ο Μάικλ Τζόρνταν στο NBA το 1995. O Γερμανός επισημοποίησε τότε πως μετά από τρία χρόνια απουσίας, θα επέστρεφε το 2010 στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ με τα χρώματα της Mercedes-AMG.

#OnThisDay in 2009, Michael Schumacher announced his return to @F1 with the Team. ❤️ pic.twitter.com/HQKw5fszUo

Εκείνη η σεζόν ήταν ιστορική, καθώς συμμετείχαν τέσσερις παγκόσμιοι πρωταθλητές και στο τέλος της έγιναν πέντε, μιας και ο Σεμπάστιαν Φέτελ κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο. Ο Σουμάχερ παρέμεινε στη Mercedes έως το 2012 και στη θέση του ήρθε ο Λιούις Χάμιλτον, σε μία συνεργασία που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Formula 1. To highlight της δεύτερης θητείας του Γερμανού στο σπορ ήταν η 1η θέση που είχε κατακτήσει στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μονακό το 2012 με έναν εντυπωσιακό γύρο - αν και λόγω ποινής που κουβαλούσε, δεν κατάφερε να εκκινήσει από την pole τον αγώνα.

Schumacher masters qualifying at the 2012 Monaco GP - what a lap this was, to take what should have been pole position. ♥️ #F1 #KeepFightingMichael #MonacoGP pic.twitter.com/0cbq6io8wB