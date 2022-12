Ο οδηγός της Scuderia Ferrari πιστεύει πως η Mercedes-AMG θα είναι αναμφίβολα διεκδικήτρια του τίτλου στην F1 το 2023 και εξηγεί τους λόγους.

Στην πρώτη σεζόν της νέας εποχής της Formula 1, η Red Bull Racing μπορεί να κέρδισε με άνεση το πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών, όμως στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος είχε μεγάλο ανταγωνισμό. Αυτός προήλθε από τη Scuderia Ferrari, η οποία κέρδισε συνολικά τέσσερα Grand Prix.

Η ομάδα που απογοήτευσε ίσως περισσότερο από κάθε άλλη το 2022 ήταν η Mercedes-AMG. H W13 E-Performance αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων και προκάλεσε την έντονη δυσφορία των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Η γερμανική ομάδα δεν το έβαλε κάτω και η βελτίωσή της εντός του 2022 ανταμείφθηκε με νίκη στο Grand Prix Βραζιλίας, τη μοναδική που κατέκτησε στη σεζόν.

Το 2023 πλησιάζει και ο στόχος στο γερμανικό στρατόπεδο είναι να επιστρέψουν στην κορυφή. Σίγουρος για την ανταγωνιστικότητα της Mercedes είναι ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος εξηγεί γιατί η γερμανική ομάδα θα είναι στο παιχνίδι του τίτλου.

«Πραγματικά πιστεύω ότι η Mercedes θα παλέψει πολύ σκληρά του χρόνου. Δεν έχω δει σημάδια από κάποια άλλη ομάδα, ότι θα μπορέσει να μονομαχήσει για νίκες, εκτός από τις τρεις κορυφαίες. Η Mercedes όμως θα έχει του χρόνου ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό μονοθέσιο και ήταν εμφανές φέτος πόσο βελτιώθηκαν από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο αγώνα του 2022. Κατάλαβαν τι είχαν κάνει λάθος και γι’ αυτό μπόρεσαν στη συνέχεια να ανεβάσουν την απόδοσή τους. Αυτό είναι μία ένδειξη πως θα βελτιωθούν σημαντικά. Οπότε είναι πιθανό ο τίτλος το 2023 να κριθεί ανάμεσα σε τρεις ομάδες», ανέφερε ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari, στο πλαίσιο του γκαλά απονομής της FIA στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Η Scuderia Ferrari θα μπει με νέο ηγετικό πρόσωπο στο 2023. Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε πως ο Φρεντ Βασέρ θα αντικαταστήσει τον Ματία Μπινότο, ο οποίος παραιτήθηκε από το ρόλο του έπειτα από μία απογοητευτική χρονιά και πολλά λάθη στρατηγικής.

