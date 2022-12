Η παγκόσμια ομοσπονδία προέβη σε αλλαγή του Διεθνούς Αγωνιστικού Κώδικα και δεν επιτρέπει σε οδηγούς να κάνουν πολιτικές, θρησκευτικές ή προσωπικές δηλώσεις.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 2022, η FIA ανακοίνωσε αλλαγές στο Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα (ΔΑΚ). Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν από το 2023 και αφορούν όλους τους οδηγούς που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα που τελούν υπό την αιγίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Οι αλλαγές έχουν στόχο να σταματήσουν την προβολή πολιτικών, θρησκευτικών ή προσωπικών μηνυμάτων στο πλαίσιο αγωνιστικών τριημέρων. Στη Formula 1 έχουμε δει τους Λιούις Χάμιλτον και Σεμπάστιαν Φέτελ να φορούν μπλουζάκια με συνθήματα κοινωνικού, πολιτικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Οι κινήσεις αυτές δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, με την FIA να έχει ήδη απαγορέψει από τους οδηγούς να φορούν μπλούζες το βάθρο που αναγράφουν πολιτικά ή κοινωνικά μηνύματα.

O νέος κώδικας της FIA αναφέρει: «η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες της FIA σχετικά με τον διορισμό και τη συμμετοχή προσώπων κατά τη διάρκεια επίσημων τελετών σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα υπό την αιγίδα της FIA θα θεωρείται πλέον παραβίαση των κανονισμών».

"Act now or swim later" 🤿 Sebastian Vettel wore a t-shirt warning that Miami could be the first Grand Prix underwater if more isn't done to combat climate change. pic.twitter.com/Vhobc7Sbin

Επιπλέον αλλαγές στο Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα ξεκαθαρίζουν τον ορισμό της «απρεπούς συμπεριφοράς». Μέχρι πρότινος, οι οδηγοί απαγορευόταν να χρησιμοποιήσουν προσβλητική συμπεριφορά, χειρονομίες ή ύβρεις (λεκτικά ή γραπτά). Πλέον το αναθεωρημένο κομμάτι του ΔΑΚ προβλέπει: «Απαγορεύεται η γενική χρήση γλώσσας (γραπτή ή λεκτική) και χειρονομίας που είναι επιθετική, προσβλητική, άκομψη, αγενής ή υβριστική που μπορεί να εκληφθεί ως αγενής ή να προκαλέσει προσβολή, ταπείνωση ή να είναι απρεπής».

Η FIA αναφέρει επίσης στο καταστατικό της πως: «Προάγει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και απέχει από την εκδήλωση διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος δέρματος, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας, φιλοσοφικής ή πολιτικής άποψης, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας».

I regret a lot of things, but if there is one thing I won't ever regret, it is supporting Sebastian Vettel! 💚



👉🏼"Same Love"



👉🏼"Please don't little, keep it clean"



👉🏼"Miami 2060, 1st Grand Prix Under Water, Act now or Swim later"



(PC: respective owners) pic.twitter.com/H0XdYoKEmV