Ο οδηγός της Alpine στην F1 είδε διά ζώσης τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Μπορεί πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ο Πιερ Γκασλί να έλεγε «ας κερδίσει ο καλύτερος» στο ποστάρισμά του στο Instagram, όμως ήταν σαφές πως ήθελε όσο τίποτα να είναι η Γαλλία η… καλύτερη.

Όμως παρά το «Allez Les Bleus!!» και τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλε ο Κιλιάν Μπαπέ και οι υπόλοιποι Γάλλοι, στο τέλος αυτοί που πανηγύρισαν ήταν οι Αργεντινοί.





Στη φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο νέος αστέρας της Alpine F1 βρίσκεται σε σουίτα του σταδίου του Λουσάιλ όπου φιλοξενήθηκε ο τελικός και η αγωνία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.

Κι αν είναι σαφές ποια ομάδα υποστήριζε ο 26χρονος, δεν ξέρουμε ποια ήταν η προτίμηση της… παρέας του, καθώς έβλεπε τον αγώνα παρέα με τον Σέρβο άσο του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς.





Ο Γκασλί είναι λάτρης της στρογγυλής θεάς και μάλιστα, το… κλωτσάει κι ο ίδιος το τόπι αφού είναι μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας των πιλότων της Formula 1 – της Nazionale Piloti.



Εναλλάσσεται στους ρόλους του φορ και του πλάγιου επιθετικού, ανάλογα τη σύνθεση και το σύστημα της ομάδας.





Μάλιστα ήταν από τους διακριθέντες στη φιλανθρωπικού χαρακτήρα συνάντηση της Nazionale Piloti με την All Star For the Children του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό.



Κι αυτό που μας έκανε εντύπωση στον αγώνα που παρακολουθήσαμε από κοντά τον περασμένο Μάιο, στο στάδιο Λουί ΙΙ, ήταν πως πέρασε πολύ χρόνο για να υπογράψει αυτόγραφα και να φωτογραφηθεί με δεκάδες θαυμαστές του.