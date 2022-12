Ο οδηγός της Mercedes-AMG Petronas μίλησε για τις συνέπειες της απώλειας του τίτλου του 2021 μετά το αμφιλεγόμενο φινάλε του Άμπου Ντάμπι.

Φινάλε σεζόν όπως εκείνο του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, είναι σαφές πως όχι απλά δεν θα ξεχαστούν αλλά θα αποτελούν θέμα συζήτησης για αρκετά χρόνια ακόμα. Οι αμφιλεγόμενες αποφάσεις του τότε διευθυντή αγώνα, Μάικλ Μάσι, άλλαξαν τις ισορροπίες και οδήγησαν σε ένα τέλος σεζόν βγαλμένο από το πιο συναρπαστικό σενάριο του Χόλιγουντ.

Παρά τους προφανείς λόγους για τους οποίους όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σπορ (F1, FIA, ομάδες κτλ) ήθελαν ένα συγκλονιστικό φινάλε αλλά και τα αδιανόητα οφέλη που αυτό έφερε σε νικητής αλλά και χαμένους, κανένας δεν αδικεί τον Λιούις Χάμιλτον που ένιωσε αγωνιστικά αδικημένος αφού σε εκείνον τον αγώνα, είχε ξεκάθαρα το πάνω χέρι.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF