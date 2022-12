Στην… επέτειο από το δραματικό φινάλε του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος F1 του 2021, ο Πάνος Σεϊτανίδης κάνει απολογισμό των θετικών και αρνητικών που έφερε εκείνη η βραδιά.

Μέχρι πριν από 366 ημέρες, αν κάποιος έψαχνε το πιο δραματικό φινάλε στην ιστορία της Formula 1, δίχως δεύτερη σκέψη το μυαλό θα πήγαινε στο Grand Prix Βραζιλίας του 2008. Τότε που Φελίπε Μάσα και Scuderia Ferrari πανηγύρισαν για 30 δευτερόλεπτα, προτού ο Λιούις Χάμιλτον «αρπάξει» τον τίτλο στον τελευταίο γύρο.

Ακολούθησε οπαδικός παραλογισμός που απέδιδε την αλλαγή ισορροπιών σε δήθεν συνωμοσία, «στημένη» αδυναμία του Τίμο Γκλοκ να κρατήσει τη θέση του κι άλλα που αν δεν προκαλούσαν λύπηση για την αντίληψη του μέσου κακού οπαδού, θα ήταν χιουμοριστικά.

Δεδομένου πως 14 χρόνια μετά, πρέπει ακόμα να συζητάμε για εκείνο το βροχερό απόγευμα στο Ιντερλάγκος, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως ένα χρόνο μετά τον «τελικό» του 2021, ακόμα γίνεται συζήτηση ή καλύτερα, «πόλεμος» στα social media, για όσα έγιναν στο Άμπου Ντάμπι. Σε ένα φινάλε ακόμα πιο δραματικό, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία φτάσαμε οι δύο διεκδικητές του τίτλου να αλλάζουν θέσεις στον τελευταίο γύρο, με αποτέλεσμα να αλλάζει και το πρόσωπο που κάθισε στο θρόνο του Πρωταθλητή.



Όσα έγιναν εκείνο το βράδυ στα Εμιράτα, τα αναλύσαμε ξανά και ξανά. Ο φίλαθλος κατανοεί τους λόγους για τους οποίους η F1 ήθελε και προσπάθησε να γίνει show το φινάλε -όπως κι έγινε-, ο κακός οπαδός ψάχνει θεωρίες που να καλύψουν την ατέρμονη επιθυμία του να υπάρχει πάντα μία συνωμοσία πίσω από κάθε τι που συμβαίνει.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF