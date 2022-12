Ο πρώην πρωταθλητής της F1, Νίκο Ρόσμπεργκ φοβάται πως αν ο Μικ Σουμάχερ δεν καταφέρει να επιστρέψει στο σπορ το 2024, τότε δεν θα το κάνει ποτέ.

Το 2022 αποδείχθηκε δίχως αμφιβολία μία ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν για τον Μικ Σουμάχερ. Ο νεαρός Γερμανός είχε πολλά ατυχήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και η συνολική του απόδοση, ειδικά κόντρα στον Κέβιν Μάγκνουσεν, ανάγκασε τη Haas να τον αντικαταστήσει με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Δίχως να έχει θέση για το 2023, ο Σουμάχερ αναγκάστηκε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μονοπάτι. Την επόμενη χρονιά λοιπόν, ο 23χρονος Γερμανός θα είναι ο αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes-AMG και θα επιχειρήσει να επιστρέψει στο grid του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ το 2024.

Ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Νίκο Ρόσμπεργκ, ρωτήθηκε από το περιοδικό AvD Motor & Sport ποια είναι η άποψή του για τον Σουμάχερ: «Ήταν πολύ ωραίο που είχαμε τον Μικ Σουμάχερ στο grid και ήταν ενδιαφέρον να παρατηρούμε την απόδοσή του. Δυστυχώς ήταν για εκείνον πολύ δύσκολη περίοδος γιατί είχε για μεγάλα χρονικά διαστήματα το χειρότερο μονοθέσιο. Αν τον συγκρίνουμε με τον Μάγκνουσεν, βλέπουμε πως δεν ήταν σταθερός. Ο Μάγκνουσεν ήταν πάντα εκεί όταν το μονοθέσιο μπορούσε να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Μικ υστερούσε στις κρίσιμες στιγμές. Δυστυχώς τώρα θα πρέπει να κάνει ένα διάλειμμα στην καριέρα του».

Willkommen, Mick. 👋 Say hello to our 2023 Reserve Driver, @SchumacherMick. 🤩 pic.twitter.com/iQWLhIE7Pr