Ο πρώην οδηγός της F1, Κρίστιαν Ντάνερ, πιστεύει πως η αποχώρηση του Ματία Μπινότο από τη θέση του επικεφαλής της Scuderia Ferrari θα αποδειχθεί λανθασμένη.

Το 2023 η Scuderia Ferrari θα αγωνιστεί στη Formula 1 υπό την καθοδήγηση ενός νέου διευθυντή. Ο Φρεντ Βασέρ θα αντικαταστήσει τον Ματία Μπινότο, ο οποίος είχε το ρόλο αυτό στην ιταλική ομάδα τις τελευταίες τέσσερις σεζόν. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα, η απώλεια του τίτλου και η έλλειψη εμπιστοσύνης από τον πρόεδρο της Ferrari, Τζον Ελκάν, οδήγησαν τον Μπινότο στην παραίτηση.

Η αποχώρηση του 53χρονου Ιταλού θα αλλάξει τις ισορροπίες στο εσωτερικό της αγωνιστικής ομάδας. Ωστόσο υπάρχουν αρκετοί που αμφιβάλλουν με τα οφέλη αυτής της επιλογής και πιστεύουν πως η κίνηση θα αποδειχθεί λανθασμένη.

Ανάμεσά τους είναι και ο πρώην οδηγός της Formula 1, Κρίστιαν Ντάνερ, που μίλησε στο AvD Motor and Sport: «Υπάρχει μία μαγική λέξη στη Formula 1 που αφορά το μυστικό της επιτυχίας κι αυτή είναι η σταθερότητα. Ακόμη κι αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν κατ’ ευχήν, είναι καλύτερο να αναλύεις τα προβλήματα, μπορεί να χρειάζεται να αλλάξεις κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να συνεχίζεις να δουλεύεις μέσα σε ένα σταθερό ευρύτερο πλαίσιο. Φοβάμαι πως η αποχώρηση του Ματία Μπινότο από τη Ferrari, θα αφήσει την ομάδα τρία χρόνια πίσω από τον ανταγωνισμό».

Η Scuderia Ferrari κατέκτησε μόλις τέσσερις νίκες το 2022, με τις δύο να έρχονται στους τρεις πρώτους αγώνες! Η έλλειψη αξιοπιστίας και η αδυναμία στην εξέλιξη της F1-75, επέτρεψαν στον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing να κατακτήσουν με άνεση τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών αντίστοιχα.

Η Ferrari, βλέποντας το πρωτάθλημα του 2022 να χάνεται, έστρεψε από νωρίς τις προσπάθειες και τους πόρους της στην εξέλιξη του μονοθεσίου της επόμενης χρονιάς.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl