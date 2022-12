Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της F1 θέλει να δοκιμάσει αγωνιστική μοτοσυκλέτα αλλά η επικινδυνότητα του εγχειρήματος είναι αποτρεπτική.

Η επίσκεψη του Μαξ Φερστάπεν στην πίστα του Μοτέγκι στην Ιαπωνία, είχε και… παρενέργειες! Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Thanks Day» της Honda στην οποία συμμετείχαν όλα τα αστέρια του motorsport που παίρνουν ώθηση από κινητήρες της, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 συνάντησε έναν άλλο «σπουδαίο», τον Μαρκ Μαρκέθ.

Μάλιστα, ο Ολλανδός ανέβηκε και στη σέλα της αγωνιστικής Honda RC213V με την οποία ο Ισπανός αναβάτης μάχεται στις πίστες του MotoGP. Πράγμα που τον έβαλε σε σκέψεις!

What do @F1 drivers need to know about riding a @MotoGP machine? @HRC_MotoGP's @marcmarquez93 talks through the basics with @redbullracing's @Max33Verstappen and @SChecoPerez...#HondaRacingThanksDay #MotoGP #F1 pic.twitter.com/2tyWxZZBYL