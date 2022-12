Αλλαγή στη διοίκηση της βρετανικής ομάδας, με την αποχώρηση του επικεφαλής της αλλά και του τεχνικού διευθυντή Φρανσουά-Χαβιέ Ντεμεζόν.

Αιφνίδια αλλαγή δεδομένων στην Williams Racing αφού λίγο πριν φύγει ο χρόνος, προχωρά σε αναδιοργάνωση σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο! Όπως ανακοινώθηκε από την ιστορική ομάδα, ο CEO και Διευθυντής της, Γιοστ Κάπιτο, αποχωρεί μετά από δύο χρόνια στην ομάδα!

Μαζί με τον πολύπειρο Γερμανό, παρελθόν αποτελεί και ο τεχνικός διευθυντής της βρετανικής ομάδας, Φρανσουά-Χαβιέ Ντεμεζόν. Ο Γάλλος που είχε ενταχθεί στο δυναμικό της το 2021, ήταν προσωπική επιλογή του Κάπιτο και επί χρόνια συνεργάτης του στα χρόνια κυριαρχίας της Volkswagen Motorsport στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

«Ήταν ένα τεράστιο προνόμιο να ηγηθώ της Williams Racing τις δύο τελευταίες σεζόν και να τοποθετήσω τα θεμέλια ανάκαμψης αυτής της σπουδαίας ομάδας. Ανυπομονώ να τη παρακολουθήσω να συνεχίσει στο μονοπάτι που θα την οδηγήσει σε μελλοντικές επιτυχίες», είπε ο Κάπιτο.

Από την πλευρά της Dorilton Capital στην οποία ανήκει η Williams, μίλησε ο Πρόεδρός της, Μάθιου Σάβατζ: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Γιοστ για την σκληρή δουλειά και αφοσίωσή του καθώς ξεκινήσαμε μία μεγάλη διαδικασία αναδιαμόρφωσης της ομάδας, ώστε να ξεκινήσουμε το ταξίδι της αγωνιστικής ανάστασης της Williams Racing. Είμαστε ευγνώμονες που ο Γιοστ καθυστέρησε την συνταξιοδότηση που σχεδίαζε ώστε να αναλάβει αυτή την πρόκληση και τώρα θα παραδώσει τη σκυτάλη για το επόμενο κεφάλαιο της διαδικασίας ανάκαμψης. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον Φρανσουά-Χαβιέ για τη συνεισφορά του και να του ευχηθούμε τα καλύτερα για το μέλλον».





Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για τους αντικαταστάτες τους ή για το πότε θα ανακοινωθούν αυτοί. Όσο για τη δική τους επόμενη ημέρα, με το VW Group να μπαίνει στη Formula 1 μέσω της Audi, εύλογα έχει ήδη ξεκινήσει σχετική φημολογία.



Williams Racing Management Update:



Williams Racing announces that after two years at the helm of the Grove-based outfit as CEO and Team Principal, Jost Capito is stepping aside. pic.twitter.com/w03SQLqrbU