Παρότι το 2022 ήταν η χειρότερη σεζόν του τόσο με τη Mercedes-AMG όσο και στην F1 γενικότερα, o Λιούις Χάμιλτον κέρδισε ένα σημαντικό βραβείο!

Νικητής για την «Καλύτερη Στιγμή Δράσης της Χρονιάς» αναδείχθηκε ο Λιούις Χάμιλτον στο γκαλά απονομής βραβείων της FIA που διεξήχθη στη Μπολόνια της Ιταλίας. Ο Βρετανός κατέκτησε το βραβείο για το διπλό προσπέρασμα που έκανε επί των Σέρχιο Πέρεζ και Σαρλ Λεκλέρ στην τελευταία στροφή του Grand Prix της Formula 1 στη Μ. Βρετανία.

Οι οδηγοί των Red Bull Racing και Scuderia Ferrari, πάλευαν για τις θέσεις του βάθρου και στη στροφή «Κλαμπ», βγαίνοντας εκτός αγωνιστικής γραμμής, ο Χάμιλτον βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα φανταστικό διπλό προσπέρασμα που ξεσήκωσε το κοινό στο Σίλβερστον. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως είχε προβλέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και είχε τοποθετήσει το μονοθέσιό του με συγκεκριμένο τρόπο στις προηγούμενες στροφές.

Το προσπέρασμα του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή ήταν υποψήφιο ως η «Καλύτερη Στιγμή Δράσης της Χρονιάς» ανάμεσα σε άλλα σημαντικά γεγονότα από όλο το φάσμα του motorsport. Έπειτα από ψηφοφορία του κοινού, η κίνηση του Χάμιλτον αναδείχθηκε η κορυφαία για το 2022.

It was a three-way battle that no one could take their eyes off 🍿



Lewis Hamilton's double overtake at Silverstone has won the FIA Action of the Year award 🤩#F1 #FIAPrizeGiving pic.twitter.com/xq5j4Mst78