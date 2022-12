Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν έμεινε ευχαριστημένος με τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών της F1, όμως βλέπει αρκετά θετικά στη φετινή χρονιά της Scuderia Ferrari.

Η νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος είχε δύο νίκες στους τρεις πρώτους αγώνες, συγκομιδή που γέννησε προσδοκίες αλλά τελικά, στα επόμενα 19 Grand Prix κατάφερε να προσθέσει μόνο μία νίκη στο ενεργητικό του.

Παρά το γεγονός πως είχε ένα πολύ γρήγορο μονοθέσιο, η Scuderia Ferrari δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει στην πλήρη δυναμική του. Λάθη στη διαχείριση αγώνων και προβλήματα αξιοπιστίας, είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια νικών και την απογοήτευση.

Με αρωγό τη γενναία στρατηγική στον τελευταίο αγώνα, ο Λεκλέρ κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ. Στο πλαίσιο του γκαλά απονομής βραβείων της FIA στην Μπολόνια της Ιταλίας, ο Μονεγάσκος ρωτήθηκε αν χάρηκε που χώρισε τους οδηγούς της Red Bull Racing στη βαθμολογία.

«Δεν ευχαριστήθηκα πολύ που τερμάτισα ανάμεσα στους οδηγούς της Red Bull. Αν δω συνολικά τη σεζόν, ήταν καλή για τη Ferrari λαμβάνοντας υπόψη το που ήμασταν το 2020 και το 2021. Αυτά ήταν δύο πολύ δύσκολα χρόνια για τη Ferrari. Δεν ήταν δεδομένο πως θα κάνουμε το βήμα προς τα εμπρός που κάναμε εφέτος, ειδικά το να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών. Γι’ αυτό είμαι αρκετά χαρούμενος», ανέφερε ο Μονεγάσκος.

Ωστόσο αναφέρθηκε και στα αρνητικά της σεζόν που τον άφησαν με πικρή γεύση: «Αν δούμε τη σεζόν πιο προσεκτικά, μία περίοδος στο μέσον της ήταν πολύ κακή γιατί δεν κάναμε τη δουλειά που έπρεπε, ειδικά τις Κυριακές. Αυτό ήταν εκνευριστικό. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα για τη φετινή χρονιά. Αλλά η δεύτερη θέση είναι αρκετά καλή. Ήταν ένα βήμα προς τα εμπρός και ελπίζω του χρόνου να κάνουμε ακόμη ένα βήμα».

Δίπλα του το 2023 θα είναι για τρίτη συνεχόμενη σεζόν ο Κάρλος Σάινθ, με τους δύο οδηγούς να έχουν ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

