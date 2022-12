O Σεμπάστιαν Φέτελ αναφέρθηκε σε αυτό που θα του λείψει περισσότερο και δεν είναι άλλο από την αδρεναλίνη του να οδηγείς μονοθέσιο της F1.

Το 2022 έμελλε να αποδειχθεί η τελευταία χρονιά του Σεμπάστιαν Φέτελ στη Formula 1. O Γερμανός, έπειτα από 15 χρόνια στο σπορ, «είπε αντίο» έχοντας κατακτήσει τέσσερις τίτλους και σημειώνοντας παράλληλα πληθώρα ρεκόρ.

Η καριέρα του πήρε μία διαφορετική τροπή από το 2020 και μετά. Τόσο στην τελευταία του σεζόν με τη Scudera Ferrari, όσο και στα δύο χρόνια που πέρασε στην Aston Martin, δεν είχε τη δυνατότητα να διεκδικεί καλά αποτελέσματα, πόσο μάλλον νίκες.

Ο 35χρονος πήρε την απόφαση το καλοκαίρι να σταματήσει να αγωνίζεται στη Formula 1, όμως αυτό δεν σημαίνει πως έχασε το πάθος του για το αγαπημένο του σπορ. Μιλώντας μετά το τέλος της σεζόν για την αποχώρησή του, ο Φέτελ αναφέρθηκε στο τι θα του λείψει περισσότερο.

«Σίγουρα σκέφτηκα πολλά πράγματα πριν πάρω την απόφασή μου, την αδρεναλίνη για παράδειγμα. Για εμένα, η κορύφωση της αδρεναλίνης ήταν και είναι η Σουζούκα, διότι αυτή η πίστα σου λέει το πώς μπορείς να οδηγήσεις ένα μονοθέσιο. Η Σουζούκα με έκανε να νιώθω ζωντανός, περισσότερο από άλλες πίστες. Ναι, θα μου λείψει η αίσθηση αυτή και είναι αδύνατο να την αντικαταστήσω. Μπορώ να κάνω πολλά άλλα πράγματα και θα έχω πιστεύω ευκαιρίες. Πιστεύω πως είμαι σε μία πολύ τυχερή θέση. Αλλά όσον αφορά την αδρεναλίνη, την αίσθηση ζωντάνιας μέσα στο μονοθέσιο, την αίσθηση της πρόσφυσης από τα ελαστικά, τις δυνάμεις που σου ασκούνται και όλα τα υπόλοιπα, αυτά θα χαθούν, ναι. Κάποια στιγμή πιστεύω πως αυτό θα μας επηρεάσει όλους μας. Είναι κάτι που θα πρέπει να συνηθίσω πως δεν θα έχω στη ζωή μου. Πρέπει να αναζητήσω κάτι που θα το αντικαταστήσει», είπε ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο Φέτελ τιμήθηκε πολλάκις για τη συνεισφορά του στο σπορ και ήταν αφορμή ώστε οι 20 οδηγοί της F1, έπειτα από πρωτοβουλία του Λιούις Χάμιλτον, να δειπνήσουν μαζί. Μάλιστα, πόζαραν για την ίσως πιο ωραία φωτογραφία του 2022.

The most overtakes in 2021, the best overtake in 2022.



Ladies and gentlemen, your @cryptocom Overtake King - Sebastian Vettel. 👑pic.twitter.com/Lsf5xfAytv