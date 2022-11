Σε γιορτινό κλίμα και με κατάμεστες κερκίδες, η Honda πραγματοποίησε το 14ο «Honda Racing Thanks Day», παρουσία αστέρων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 14ο «Honda Racing Thanks Day» στην πίστα Μοτέγκι της Ιαπωνίας. Το επίσημο event της Honda πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην ιδιόκτητη πίστα της, εκεί όπου αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά και μοτοσικλέτες κάνουν γύρους επίδειξης, σε εορταστικό κλίμα μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς της μάρκας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επιπλέον διοργανώνονται διάφορες δραστηριότητες όπου παίρνουν μέρος οδηγοί από διάφορες κατηγορίες, σε μία ημέρα γιορτής.

Από την ίδρυσή της ιαπωνικής φίρμας, οι αγώνες είναι σημαντικό μέρος της ανάπτυξης της Honda. Την έχουν βοηθήσει σημαντικά ώστε να βελτιώσει τα μοντέλα δρόμου με τεχνολογίες που έχουν δοκιμαστεί στην πίστα. Καθοδηγούμενη από το «Αγωνιστικό Πνεύμα» (Racing Spirit όπως το ονομάζει), λαμβάνει μέρος σε πολλούς αγώνες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, σε διάφορες κατηγορίες και παγκόσμια πρωταθλήματα.

sending it into Honda Thanks Day! pic.twitter.com/QM9oIYiRuF — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 27, 2022

Στο φετινό «Honda Racing Thanks Day» παραβρέθηκαν αστέρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού που σχετίζονται με τη Honda. Οι οδηγοί της Red Bull Racing στη Formula 1, Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ, μαζί με τους οδηγούς της Scuderia AlphaTauri, Πιέρ Γκασλί και Γιούκι Τσουνόντα, βρέθηκαν στο Μοτέγκι της Ιαπωνίας, εκεί όπου οδήγησαν μονοθέσια με κινητήρα της Honda.

Honda Racing THANKS DAY 2022



Red Bull Racing Honda

RB16B(2021)

Max Verstappen



ありがとう号‼︎



ホンダミュージックと共にホームストレートを駆け抜けていく姿が物凄くカッコよく感動しました😊✨



Max Verstappen、ホンダ関係者皆様に自分から「ありがとう」🙇‍♂️✨ pic.twitter.com/f2Qsj0vGSv — civic_turbo (@aki_rsz) November 28, 2022

Από τον κόσμο του MotoGP, παρών ήταν ο αστέρας της HRC, Μαρκ Μάρκεθ, μαζί με την RC213V του 2022. Μάλιστα, έδωσε μερικά μαθήματα στους οδηγούς της Formula 1 για το πώς να κάθονται πάνω στην εντυπωσιακή μοτοσικλέτα.

Επιπλέον είδαμε αγωνιστικό μονοθέσιο της Honda με το οποίο συμμετέχει στη Super Formula, αλλά και το NSX GT500 (με κινητήρα στο εμπρός μέρος), το οποίο χρησιμοποιεί στο πρωτάθλημα του Super GT. Μάλιστα, ο Φερστάπεν δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο θηριώδες αγωνιστικό που αποδίδει περισσότερους από 600 ίππους.

Ο Πιέρ Γκασλί έκανε ντόνατ με το μονοθέσιο που κατέκτησε τη μοναδική του νίκη έως τώρα στη Formula 1, σε μία ιδιαίτερη μέρα για εκείνον αφού ήταν η τελευταία του ως οδηγός της Honda - του χρόνου θα οδηγεί για την Alpine.

To event περιλάμβανε επίσης αγώνα με ηλεκτρικά kart.

yuki's sister waving the checkered flag during the electric kart race between redbull and alphatauri drivers at honda racing thanks day 😆 pic.twitter.com/pKiFXV2eKs November 28, 2022

Δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς συνέβη εδώ.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το «Honda Racing Thanks Day» στο παρακάτω βίντεο.





Φωτογραφίες: Honda