Ο Μαρκ Μάρκεθ κάνει μαθήματα MotoGP σε οδηγούς της F1 (vid)

Στη διάρκεια του Honda Racing Thanks Day ο Μαρκ Μάρκεθ ξενάγησε τους οδηγούς της Honda Formula 1 στον κόσμο του MotoGP.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Honda διοργάνωσε στην Ιαπωνία την Honda Racing Thanks Day. Στην εκδήλωση ήταν καλεσμένοι όλοι οι αθλητές της Honda που αγωνίζονται στα διεθνή πρωταθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλες τις κατηγορίες όπως Formula 1 και MotoGP και πέρασαν μερικές ημέρες χαλάρωσης και διασκέδασης με τους ανθρώπους του εργοστασίου.

Στην πίστα της Suzuka πραγματοποιήθηκαν οδηγικά session στα οποία πήραν μέρος οδηγοί όπως ο πρωταθλητής Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, ο Σέρχιο Πέρεζ, ο Πιέρ Γκασλί και ο Τσουνόντα, ενώ υπήρχαν και αρκετοί αναβάτες με κορυφαίο φυσικά τον Μαρκ Μάρκεθ ο οποίος είχε στο πλευρό του τον Τάκα Νακαγκάμι και τον Τίμ Γκάισερ από το MXGP.

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εμφανίζεται ο Μαρκ Μάρκεθ να βρίσκεται δίπλα στην εργοστασιακή του Repsol Honda RC213V και να έχει παρέα του τους οδηγούς F1, Γκασλί και Πέρεθ. Οι οδηγοί της Formula 1 είχαν αρκετές ερωτήσεις για τα συστήματα της μοτοσικλέτας και ο Μάρκεθ δεν είχε πρόβλημα να τους λύσει κάθε απορία.

"It's more difficult jumping on the @F1 car" 🏎️



Not sure if @Max33Verstappen agrees with @marcmarquez93 on this! 😅😂 #HondaRacingThanksDay 🇯🇵 pic.twitter.com/KxVRNL2dJn