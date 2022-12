Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 του 2023 θα έχει έξι αγωνιστικά τριήμερα με τη συγκεκριμένη δομή.

Ένα ακόμα κομμάτι του παζλ σχετικά με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2023 μπήκε στη θέση του, καθώς ανακοινώθηκαν επίσημα τα Grand Prix που θα έχουν και Αγώνες Sprint.

Ως γνωστόν, την επόμενη σεζόν τα αγωνιστικά τριήμερα με τη συγκεκριμένη δομή, δηλαδή με FP1 και κατατακτήριες την Παρασκευή, FP2 και Αγώνα Sprint το Σάββατο και τον Κυρίως Αγώνα την Κυριακή, θα διπλασιαστούν!





Από τρία που ήταν το 2021 όταν είχαμε και την πειραματική εφαρμογή αυτής της ιδέας αλλά και στο φετινό πρωτάθλημα όπου αξιολογήθηκε περαιτέρω αυτή η δομή, το 2023 αυξάνονται σε έξι!

Αυτά, θα είναι τα εξής:



Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, 28-30 Απριλίου

Grand Prix Αυστρίας, Red Bull Ring, 30 Ιουνίου-2 Ιουλίου

Grand Prix Βελγίου, Σπα-Φρανκροσάμπ, 28-30 Ιουλίου

Grand Prix Κατάρ, Λουσάιλ, 6-8 Οκτωβρίου

Grand Prix ΗΠΑ, Όστιν, 20-22 Οκτωβρίου

Grand Prix Σάο Πάουλο, Ιντερλάγκος, 3-5 Νοεμβρίου

