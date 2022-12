Αλλαγές στην προσωπική ζωή του οδηγού της Ferrari, που ανακοίνωσε το χωρισμό του με την Σαρλότ Σάιν.

Το τέλος του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, σήμανε και το τέλος της σχέσης του Σαρλ Λεκλέρ με την επί χρόνια αγαπημένη του, Σάρλοτ Σάιν. Συγκεκριμένα, την τελευταία τριετία ήταν ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια στα paddock, με τη νεαρή καλλονή να είναι στους περισσότερους αγώνες στο πλευρό του οδηγού της Scuderia Ferrari.

Μάλιστα, ήταν παρούσα στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, με το οποίο έκλεισε η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2022. Τους συναντήσαμε νωρίς το πρωί της Κυριακής, με τον 25χρονο να είναι ο πρώτος εκ των οδηγών του grid που έφτασε στην πίστα.







Πάρκαρε τη λευκή Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio που είχε στη διάθεσή του εκείνες τις ημέρες και παρέα, κατευθύνθηκαν προς τα paddock.

Τώρα, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά, ήρθε η ανακοίνωση του χωρισμού, η οποία έγινε μέσω social media.

«Η Σαρλότ κι εγώ αποφασίσαμε να δώσουμε τέλος στη σχέση μας και παραμένουμε καλοί φίλοι. Μοιραστήκαμε πολλές ξεχωριστές στιγμές και είναι και θα είναι για πάντα, ένα ξεχωριστό πρόσωπο για μένα. Είναι φανταστική και αξίζει τα καλύτερα, παρακαλώ σεβαστείτε την απόφασή μας και την ιδιωτικότητά της σε μία τέτοια στιγμή.

Σας ευχαριστώ», έγραψε ο Λεκλέρ.





Όσο για την… πρώην του, με την οποία το καλοκαίρι του 2021 βρέθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, είναι μοντέλο, influencer, φοιτήτρια αρχαιολογίας και κόρη γνωστού επιχειρηματία του Μονακό.

Μάλιστα είχαν βρεθεί οικογενειακώς στον φιλανθρωπικού χαρακτήρα αγώνα της Nazionale Piloti με την All Star for the Children, που είχε διεξαχθεί τον περασμένο Μάιο στο Πριγκιπάτο του Μονακό και είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί τους στο περιθώριο του αγώνα.