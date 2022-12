Ο επικεφαλής της Haas, Γκίνθερ Στάινερ, αναμένεται να κυκλοφορήσει το δικό του βιβλίο που θα εξιστορεί πώς αντιμετώπισε τη φετινή σεζόν της F1.

Η Haas πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα αξιόλογη χρονιά στη Formula 1 το 2022, τερματίζοντας στην 8η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η αμερικανική ομάδα «θυσίασε» το 2021 και επικεντρώθηκε στη μεγάλη αλλαγή των τεχνικών κανονισμών της φετινής σεζόν, με το σχέδιο αυτό να αποδεικνύεται η σωστή επιλογή, δεδομένης της οικονομικής της κατάστασης.

Βέβαια η ομάδα είχε να αντιμετωπίσει και πολλές πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε αποτέλεσμα την αποχώρηση του Νικίτα Μάζεπιν από την ομάδα. Στη θέση του ήρθε ο Κέβιν Μάγκνουσεν, ο οποίος επέστρεψε στη Haas έπειτα από ένα χρόνο απουσίας. Ο Δανός πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στα πρώτα Grand Prix, όμως highlight της σεζόν ήταν η pole position στο Σάο Πάολο.

Όλες τις περιπέτειες, παρασκηνιακές και μη, της Haas αναμένεται να τις εξιστορήσει ο επικεφαλής της, Γκίνθερ Στάινερ, στο επερχόμενο βιβλίο του με τίτλο «Surviving to Drive». Ο Ιταλοαμερικανός, εμπνεύστηκε από τη σειρά-ντοκιμαντέρ του Netflix, «Drive to Survive», στο οποίο είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών σε ετήσια βάση.

«Δεν πιστεύω πως θα μπορούσα να επιλέξω μία πιο γεμάτη από δράση χρονιά από τη φετινή ώστε να αποτυπώσω ορισμένα από τα πολλά γεγονότα με τα οποία ένας επικεφαλής ομάδας έρχεται αντιμέτωπος. Ποτέ μου δεν είχα σκεφτεί να κρατάω ημερολόγιο και να σημειώνω το τι συνέβη. Ήταν διασκεδαστικό να κάνω τη δική μου αναδρομή στη σεζόν για να δημιουργήσω αυτό το βιβλίο μιλώντας για όλα όσα αντιμετωπίσαμε στη Haas. Ελπίζω ο κόσμος να απολαύσει το βιβλίο και να μας συνοδεύσει στο ταξίδι μας στο 2023, το οποίο θέλουμε να χτίσουμε πάνω στο 2022», ανέφερε ο Στάινερ.

Το βιβλίο του επικεφαλής της Haas, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Απριλίου του 2023 και θα είναι διαθέσιμο σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή αλλά και ως audiobook.

