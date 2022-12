Ο βετεράνος οδηγός της Formula 1 πέθανε σε ηλικία 73 ετών, μετά από μακροχρόνια ασθένεια.

Η Formula 1 θρηνεί την απώλεια ενός εκ των πρωταγωνιστών της τη δεκαετία του ’80 - του Πατρίκ Ταμπέ. Ο θάνατος του Γάλλου που ταλαιπωρήθηκε επί σειρά ετών από Πάρκινσον, επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του. «Έφυγε» σε ηλικία 73 ετών.

Ο Τομπέ αγωνίστηκε στη Formula 1 την περίοδο 1977-1979 κι έπειτα, από το 1981 έως το 1986. Είχε ξεχωρίσει στην Ευρωπαϊκή F2 αλλά ήταν ο τίτλος στο πρωτάθλημα Can-Am με τη Haas Racing, που του άνοιξε την πόρτα για την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.



Έκανε ντεμπούτο στο Grand Prix Γαλλίας του 1977, με την ομάδα της Surtees. Στην πορεία έτρεξε με τα χρώματα των Theodore, McLaren, Ligier, Ferrari, Renault και Haas Lola. Συνολικά, συμμετείχε σε 123 Grand Prix και εκκίνησε σε 114 από αυτά.





Ο Παριζιάνος κατέκτησε δύο νίκες, αμφότερες με τα χρώματα της Ferrari, στους αγώνες στο Χόκενχαϊμ το 1982 και την Ίμολα το 1983. Αξίζει να σημειωθεί πως είχε ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας του Μαρανέλο, καλύπτοντας το κενό μετά τον τραγικό θάνατο του στενού του φίλου, Ζιλ Βιλνέβ. Μάλιστα, ο Ταμπέ ήταν νονός του γιου του αείμνηστου οδηγού, Ζακ, που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πρωταθλητή της F1 (1997).

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe