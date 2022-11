O CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, μίλησε για τα πλεονεκτήμα του να είσαι εργοστασιακή ομάδα κατασκευαστή κινητήρων, την ώρα που οι φήμες συνεργασίας με την Porsche να αναβιώνουν.

Η McLaren είναι μία ομάδα που έχει συνδέσει το όνομά της με επιτυχίες στη Formula 1. Όμως τα τελευταία χρόνια τα καλά αποτελέσματα είναι ολοένα και πιο σπάνια. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τελευταίος της πρωταθλητής, ήταν ο Λιούις Χάμιλτον πίσω στο 2008.

Τα τελευταία χρόνια η απόδοση στην πίστα έχει βελτιωθεί και το 2021 έφτασε στην πρώτη της νίκη μετά από σχεδόν 9 χρόνια. Μία ομάδα όπως η McLaren ανέκαθεν απολάμβανε συνεργασίες με κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες που της παρείχαν κινητήρες και αρκετές φορές στο παρελθόν το όνομά της έχει συνδεθεί με μία πιθανή συνεργασία με τηv Porsche.

Το 2026 οι κανονισμοί των μονάδων ισχύος της Formula 1 θα αλλάξουν σημαντικά και αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Audi να ξεκινήσει το δικό της πρόγραμμα στο σπορ. Σύμφωνα με τη FIA, η Porsche ψάχνει ακόμη τρόπο να εισέλθει στο σπορ και είναι ένας από τους λόγους που οι αιτήσεις νέων κατασκευαστών κινητήρων για το 2026 δεν έχουν κλείσει.

Ο CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν, ρωτήθηκε από το GPFans σχετικά με το αν η ομάδα του θα ήθελε να συνεργαστεί με άλλο προμηθευτή κινητήρων στο μέλλον, με τις φήμες για την Porsche να έχουν αναβιώσει: «Υπάρχουν πολλά προνόμια αν είσαι η εργοστασιακή ομάδα ενός κατασκευαστή κινητήρων, λόγω της επιπλέον γνώσης που έχεις χάσε σε αυτή τη σχέση. Όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη Mercedes. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι μπορείς να κερδίσεις πρωτάθλημα με πελατειακό κινητήρα. Πιστεύω πως ο κινητήρας μας είναι ίδιος με αυτόν στην πλάτη του Λιούις Χάμιλτον. Οι κινητήρες που έχουμε είναι ακριβώς ίδιοι. Έχουμε ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τη Mercedes και είμαστε χαρούμενοι με τη συνεργασία μας. Η αλήθεια είναι πως δεν ξοδεύουμε πολύ χρόνο σκεπτόμενοι το 2026».

Η συνεργασία της με τη Mercedes ξεκίνησε αρχικά στα μέσα της 10ετίας του 1990 και ολοκληρώθηκε το 2014. Η συνεργασία που ακολούθησε, με τη Honda, έληξε άδοξα και πριν επιστρέψουν στους κινητήρες των Γερμανών, στη βρετανική ομάδα χρησιμοποίησαν για δύο χρόνια τις μονάδες ισχύος της Renault.

Το 2021 ο Μπράουν είχε παραδεχθεί πως η McLaren είχε συνομιλίες με την Audi σχετικά με μία πιθανή συνεργασία το 2026. Οι Γερμανοί ήθελαν να αγοράσουν το αγωνιστικό τμήμα της ιστορικής ομάδας, ένα αίτημα που δεν έγινε δεκτό κι έστρεψαν την προσοχή τους στη Sauber.

