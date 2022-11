O Κάρλος Σάινθ αρνήθηκε το γεγονός πως στη φετινή σεζόν της F1 η Scuderia Ferrari εστίασε στη δική του απόδοσή, με αποτέλεσμα η F1-75 να υστερεί έναντι του ανταγωνισμού.

Πριν την έναρξη της φετινής σεζόν, ο Κάρλος Σάινθ πίστευε πως θα ήταν θέση να διεκδικήσει τον τίτλο. Ωστόσο η πραγματικότητα ήταν σκληρή, μιας και δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να συνηθίσει την F1-75. Στους πρώτους αγώνες υστερούσε έναντι του Σαρλ Λεκλέρ και έκανε πολλά λάθη που του κόστισαν βαθμούς.

Στο δεύτερο μισό της σεζόν, ο Ισπανός κατάφερε να βρει τα πατήματά του και ολοκλήρωσε το 2022 με μία νίκη και αρκετή ικανοποίηση, μιας και η απόδοσή του ήταν παραπλήσια με του Λεκλέρ. Ωστόσο δημιουργήθηκε μία θεωρία συνομωσίας γύρω από τον 28χρονο. Οι… κακές γλώσσες έκαναν λόγο πως η πτώση της απόδοσης της Ferrari στο 2022 έναντι των Red Bull Racing και Mercedes-AMG, ήταν επειδή η ιταλική ομάδα εστίασε στην αγωνιστική βελτίωση του Ισπανού, καθώς το μονοθέσιο εξελίχθηκε στα μέτρα του.

Ο Σάινθ απάντησε στις φήμες που τον συνδέουν με την απώλεια ταχύτητας της Ferrari: «Κάπου το διάβασα αυτό το σενάριο, δηλαδή πως εξελίξαμε το μονοθέσιο για το στιλ οδήγησής μου και έχω να πω πως είναι απολύτως λάθος. Το μονοθέσιο το νιώθω ακριβώς ίδιο με το ξεκίνημα της σεζόν. Είμαστε πιο αργοί από τους αντιπάλους μας. Απλά έμαθα να το οδηγώ, άλλαξα το οδηγικό μου στιλ και βρήκα λύσεις στο στήσιμο του μονοθεσίου που με βόλεψαν. Αλλά δεν εξελίξαμε το μονοθέσιο για εμένα και ελπίζω να μην πάρει διαστάσεις αυτό, διότι είναι εντελώς αναληθές. Απλά οι Red Bull και Mercedes εξέλιξαν καλύτερα το μονοθέσιό τους».

Όπως παραδέχθηκε ο Ισπανός, απώτερος σκοπός του ήταν να αγγίξει το επίπεδο του Λεκλέρ, ο οποίος τερμάτισε στη 2η θέση της βαθμολογίας: «Πιστεύω πως ο Σαρλ άξιζε να τερματίσει στη 2η θέση φέτος. Ήταν πάρα πολύ δυνατός όλη της χρονιά, σε αυτή τη νέα γενιά μονοθεσίων. Οδήγησε πολύ καλά και με αναγκασε να προσαρμοστώ και να αλλάξω το στιλ μου , ώστε να είναι πιο κοντά στο δικό του. Πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια και άξιζε να τερματίσει μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ».

Ο Σάινθ τερμάτισε στην 5η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, ξεπερνώντας τον Λιούις Χάμιλτον στον τελευταίο αγώνα της σεζόν.

