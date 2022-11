Ο Κάρλος Σάινθ μίλησε για τις φήμες που θέλουν τον Ματία Μπινότο εκτός Scuderia Ferrari το 2023 αλλά και για την κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί εντός της ιστορικής ομάδας της F1.

Τις τελευταίες εβδομάδες ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα από την Ιταλία, κάνουν λόγο για αποχώρηση του Ματία Μπινότο από τη Scuderia Ferrari. O Ιταλός βρίσκεται υπό πίεση λόγω της κακής (όπως αποδείχθηκε) σεζόν της ομάδας του Μαρανέλο στη φετινή σεζόν της Formula 1, μιας και δεν κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή. Μάλιστα, ολοκλήρωσε τη σεζόν με τέσσερις μόλις νίκες, ενώ στους τρεις πρώτους αγώνες, είχε ήδη κερδίσει τους δύο.

Ο Σαρλ Λεκλέρ μίλησε πρόσφατα για το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί ο Μπινότο το 2023. Τώρα ήρθε η σειρά του έτερου οδηγού της ομάδας, Κάρλος Σάινθ, ο οποίος σχολιάσει στο Sky Sports για το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Ferrari.

«Δεν έχω λόγο να πω τι προτιμώ. Δεν έχω κάποια προτίμηση σχετικά, αλλά γνωρίζω πως η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία ημέρα και πρέπει να κατανοήσουν όλοι την κατάσταση που βρισκόμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Είδατε την πρόοδο που κάναμε ως ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια; Είναι τεράστια και η ομάδα λειτουργεί πολύ καλά. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί με τους εαυτούς μας. Όμως προς τα έξω, προστατεύουμε το κάθε άτομο της ομάδας και διατηρούμε την κουλτούρα που έχουμε χτίσει στην οποία δεν ρίχνουμε ευθύνες αποκλειστικά σε ένα άτομο. Είναι αλήθεια πως έχουμε κάνει αρκετά λάθη ως ομάδα και θέλουμε να βελτιωθούμε κι άλλο. Όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη και πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Στο δεύτερο μισό κάναμε τα πάντα καλύτερα, απλά δεν βελτιώσαμε αρκετά το μονοθέσιο», ανέφερε ο Ισπανός.

Ο Σάινθ θέλει να συνεισφέρει στη βελτίωση της Ferrari στο 2023 αλλά και να ξεκινήσει τη νέα σεζόν αποδίδοντας σε επίπεδο ανάλογο με του Λεκλέρ: «Θα είμαι ειλικρινής, δεν είμαι χαρούμενος με τη σεζόν μου φέτος. Δεν θα πω ψέματα, το πρώτο μισό της σεζόν ήταν πολύ δύσκολο για εμένα, πιο δύσκολο απ’ ότι περίμενα. Ποτέ στην καριέρα μου δεν υστερούσα σε απόδοση. Ο Σαρλ οδηγούσε εξαιρετικά από το ξεκίνημα και εξέθεσε κάποιους τομείς που υστερώ και τους οποίους έπρεπε να τους ανακαλύψω. Πλέον βρήκα ρυθμό με το μονοθέσιο και αυτή θα είναι η βάση μου για την επόμενη χρονιά».

Ο Σάινθ τερμάτισε στην 5η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, ξεπερνώντας στον τελευταίο αγώνα τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG που εγκατέλειψε.

Wishing we were here 👇#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/rgDzDaK62X