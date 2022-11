Η σεζόν της F1 για το 2022 ολοκληρώθηκε, κατά τη διάρκεια της οποίας είδαμε τους οδηγούς να αγωνίζονται με εξαιρετικής έμπνευσης κράνη που μας έμειναν χαραγμένα στο μυαλό.

Πίσω στο 2014, δημιουργήθηκε ένας κανονισμός από τη Formula 1, που απαγόρευε στους οδηγούς να χρησιμοποιούν περισσότερους από ένα σχεδιασμούς στα κράνη τους. Λόγω των διαμαρτυριών που προέκυψαν, τα επόμενα χρόνια τους επετράπη να χρησιμοποιούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κράνη με ειδικούς χρωματισμούς.

Τα τελευταία χρόνια ο κανονισμός αυτός άλλαξε και πλέον οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να αγωνίζονται με one-off κράνη όταν το επιθυμούν. Η φετινή σεζόν αποτελείτο από 22 αγώνες και όπως είναι λογικό είδαμε πολλά όμορφα κράνη να χρησιμοποιούνται.

Ο κάθε οδηγός φυσικά έχει τους δικούς του, ξεχωριστούς λόγους για την επιλογή αυτή, που συνήθως έχει συμβολικό χαρακτήρα. Παρακάτω, ακολουθούν ορισμένα από τα ομορφότερα κράνη που είδαμε εντός του 2022.

Εστεμπάν Οκόν, Ιταλία

Ο οδηγός της Alpine, Εστεμπάν Οκόν, επέλεξε να τιμήσει τον ήρωα του, Μίκαελ Σουμάχερ στο Grand Prix Ιταλίας. Στον αγώνα της Mόντσα αγωνίστηκε με ένα κράνος το οποίο είχε σχεδιασμό ανάλογο με του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή. Ωστόσο δεν του έφερε την απαραίτητη τύχη καθώς τερμάτισε τον αγώνα στην 11η θέση.

A special helmet for a special race, inspired by my hero Michael 🇮🇹❤️ I hope you like it as much as I do! 🤩



Un casco speciale, per una gara speciale. In onore delle vittorie di Michael, che è sempre un esempio per me. Spero che vi piaccia! #ItalianGP pic.twitter.com/10a5fIUw1w — Esteban Ocon (@OconEsteban) September 8, 2022

Σεμπάστιαν Φέτελ, Μεξικό

Ο πρώην (πλέον) οδηγός της Formula 1, Σεμπάστιαν Φέτελ, ξεκίνησε την καριέρα του όντας οδηγός της Ακαδημίας της Red Bull. Με την αυστριακή ομάδα κατέκτησε μάλιστα τους τέσσερις τίτλους του. Στον αγώνα του Μεξικού, ο Γερμανός θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του πρώην συνιδρυτή της Red Bull, Ντίτριχ Μάτσεσιτς, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή λίγες ημέρες πριν. Το κράνος του για το τριήμερο είχε τα χρώματα της αυστριακής φίρμας και το σύνθημα «Ευχαριστώ Ντίντι» (Danke Didi).

Dietrich Mateschitz was a pioneer and legend not only of @redbullracing, but of our sport.



As a tribute and mark of respect, Sebastian Vettel will return to one of his original, iconic helmet designs at this weekend's #MexicoGP.



From everybody at @AstonMartinF1, Danke Didi. #F1 pic.twitter.com/XMu99Hf6A7 — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 27, 2022

Φερνάντο Αλόνσο, Άμπου Ντάμπι

O τελικός της Formula 1 για το 2022 ήταν ο τελευταίος αγώνας του Φέτελ στο σπορ. Το τριήμερο ήταν αρκετά συναισθηματικά φορτισμένο, με τους οδηγούς να λένε το αντίο τους στον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Φερνάντο Αλόνσο, θέλησε να τιμήσει τον επί χρόνια αντίπαλό του με ένα κράνος το οποίο είχε σχεδιασμό ανάλογο με αυτό του Γερμανού. Μάλιστα, πριν την εκκίνηση του είπε πως δεν θα του επιτεθεί στον αγώνα για να τον προσπεράσει ως ένδειξη σεβασμού.

Danke Seb, One last time sharing the track with you, It will be emotional and sad at the same time, but I wish you all the best for your next chapter. #helmet #abudhabi #f1 #dankeseb https://t.co/EIwISRiNEv — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 17, 2022

Λάντο Νόρις, Μαϊάμι

Ένα ξεχωριστό χρωματισμό επέλεξε για το κράνος του ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός συνδύασε το πορτοκαλί της MCL36 με το πορτοκαλί της μπάλας του μπάσκετ, στην πόλη όπου είναι η έδρα της ομάδας του NBA, Μαϊάμι Χιτ.

Μικ Σουμάχερ, Ιαπωνία

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κράνη στο 2022 είχε ο Μικ Σουμάχερ στην Ιαπωνία. Το κράνος του Γερμανού ντύθηκε με κλαδιά του λουλουδιού «σακούρα», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φυτά της χώρας της Ασίας.

Μαξ Φερστάπεν, Ολλανδία

Ο Μαξ Φερστάπεν επέστρεψε στο Ζάντβορτ, για τον αγώνα της πατρίδας του ως παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 στο 2022. Ο Ολλανδός αποφάσισε να αγωνιστεί με ένα ιδιαίτερο χρωματισμό στο κράνος του, τον οποίο αφιέρωσε στον πατέρα του και την προσπάθεια που κατέλαβε τα προηγούμενα χρόνια ώστε ο 25χρονος να φτάσει στο σημείο που είναι τώρα.

A special helmet for Zandvoort and this one is very personal for me



Returning here as a World Champion is a great moment for me to appreciate all the effort my dad put into my career. That’s why we made a new version of his iconic design.



1:2 & 1:4 🔗 https://t.co/KEopNGGUyU pic.twitter.com/F7lBobTzEq — Max Verstappen (@Max33Verstappen) August 30, 2022

Λιούις Χάμιλτον, Βραζιλία

Η αγάπη του Λιούις Χάμιλτον για τη Βραζιλία είναι τεράστια και ο Βρετανός το δείχνει κάθε χρόνο. Οι Βραζιλιάνοι από τη μεριά τους έχουν γίνει πολύ μεγάλοι οπαδοί του Βρετανού και μάλιστα τον έκαναν επίτιμο πολίτη, κάτι που είναι η μεγαλύτερη διάκριση για έναν άνθρωπο που δεν έχει γεννηθεί στη χώρα. Έτσι λοιπόν και το 2022 το κράνος του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με τη σημαία της χώρας να είναι εμφανής σε διάφορα σημεία του, ήταν αυτό που ξεχώρισε στο Grand Prix Βραζιλίας.

Σεμπάστιαν Φέτελ, Άμπου Ντάμπι

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στη Red Bull Racing, o Σεμπάστιαν Φέτελ άλλαζε σχεδιασμό στο κράνος του σχεδόν σε κάθε Grand Prix. Αυτό όμως έγινε σπάνιο από όταν αποχώρησε από την αυστριακή ομάδα.

Όμως ο Γερμανός επέλεξε να «πει αντίο» στο σπορ με μία ιδιαίτερη κίνηση. Στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι αγωνίστηκε με ένα κράνος που είχε πάνω του φωτογραφίες διάφορων οπαδών του. Αυτό έγινε λόγω της δικής του πρωτοβουλίας «The Final Lap», στην οποία ο κόσμος μπορούσε να δωρίσει χρήματα ώστε να έχει μία θέση στο ιστορικό κράνος του Φέτελ.

Τα έσοδα ο Γερμανός αναμένεται να τα δώσει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής του.

Sebastian Vettel’s “The Final Lap” helmet for his last Formula 1 race.



Thank you to all the fans !



Reply with a picture if you have found yourself on the helmet. More pics will follow in this thread.#AbuDhabiGP #SV5 #Vettel 🪡1 pic.twitter.com/AOkhVcpcsY — Jens Munser Designs (@JMD_helmets) November 18, 2022

Φωτογραφιες: McLaren