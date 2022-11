H Mercedes-AMG αναλύει τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να προβλέψει την απόδοση του μονοθεσίου της σε κάθε πίστα της F1.

H φετινή σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο για τη Mercedes-AMG. Μετά από οκτώ συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών, η γερμανική μπήκε στη νέα εποχή του σπορ με ένα μονοθέσιο που υστερούσε πολύ σε απόδοση έναντι εκείνων των άμεσων ανταγωνιστών της.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η Mercedes έκανε βήματα προόδου, όμως η αγωνιστική της φόρμα διέφερε από αγώνα σε αγώνα. Τρανά παραδείγματα ήταν τα Grand Prix Βραζιλίας και Άμπου Ντάμπι που ήταν και τα τελευταία για το 2022. Στο Ιντερλάγος κυριάρχησε κάνοντας το 1-2, ενώ στη Γιας Μαρίνα ήταν με διαφορά το τρίτο μονοθέσιο.

Εντός του 2022, στο εργοστάσιο της ομάδας στο Μπράκλεϊ, έπρεπε να βρουν λύσεις ώστε να εστιάσουν στις πίστες στις οποίες η W13 θα ήταν γρήγορη. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα σύστημα το οποίο ονόμασαν «Τραπέζι της Καταστροφής» (Table of Doom), το οποίο ανέφερε για πρώτη φορά στο Άμπου Ντάμπι ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ.

«Γνωρίζαμε εξ’ αρχής πως έπρεπε μετά το αποτέλεσμα της Βραζιλίας να είμαστε επιφυλακτικοί και να μην θέσουμε υψηλές προσδοκίες για το Άμπου Ντάμπι. Πιστεύω πως το Ιντερλάγος ταίριαξε άριστα με το μονοθέσιό μας και όλα κύλισαν πολύ ομαλά. Το Άμπου Ντάμπι στο “τραπέζι της καταστροφής” ήταν μία από τις χειρότερες πίστες μας», είπε ο Αυστριακός.

Πώς λειτουργεί όμως το «τραπέζι της καταστροφής»; Ο επικεφαλής στρατηγικής της Mercedes, Τζέιμς Βόουλς, έδωσε την απάντηση στο πρόσφατο βίντεο debrief της ομάδας: «Είναι κάτι που μας επιτρέπει να προβλέψουμε που θα βρίσκεται το μονοθέσιό μας σχετικά με τα ταχύτερα μονοθέσια και έχει δουλέψει πολύ καλά έως τώρα. Για παράδειγμα έλεγε πως στο Μεξικό και στη Βραζιλία θα ήμασταν πολύ πιο ανταγωνιστικοί απ’ ότι στο Άμπου Ντάμπι».

Επιπλέον ο Βόουλς πιστεύει πως μπορεί το σύστημα αυτό να λειτουργήσει υπέρ της ομάδας του για την επόμενη σεζόν: «Μπορεί να φαίνεται αρνητικό να βλέπουμε που θα υστερούμε αλλά κατανοούμε ορισμένα σημεία του μονοθεσίου καλύτερα και βλέπουμε πως τα δεδομένα μας είναι πραγματικά και συνάδουν με αυτά που βλέπουμε από την πίστα. Είχαμε αρκετά σκαμπανεβάσματα εφέτος και παρά το γεγονός πως έχουμε κατανοήσει πολλά στην W13, υπάρχουν τομείς που δεν μας είναι ακόμη ξεκάθαροι. Αν δούμε όμως την κατεύθυνσή μας εντός της σεζόν, κάναμε πολύ μεγάλα βήματα ειδικά σε ρυθμό αγώνα και αυτό το κάνεις μόνο όταν ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου. Έχουμε πλέον την αυτοπεποίθηση στα εργαλεία μας στο εργοστάσιο και στην αεροδυναμική σήραγγα στον οργανισμό μας μέσα που μας προσφέρουν περισσότερη απόδοση απ’ ότι οι αντίπαλοί μας. Αυτό μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε περισσότερο από αυτούς».

Η Mercedes παρά το γεγονός πως τερμάτισε στην 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, πάλεψε με τη Scuderia Ferrari στη βαθμολογία μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Επιπλέον συνέχισε για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά το σερί της τουλάχιστον μίας νίκης στη σεζόν.

