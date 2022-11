Ο οδηγός της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν, ανέφερε πως όσο είναι ο πρωταθλητής της F1 και υπερασπίζεται τον τίτλο του θα αγωνίζεται με τον αριθμό 1.

To 2021 στο Άμπου Ντάμπι ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να γράψει ιστορία στη Formula 1 όντας ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull Racing μετά τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Ολλανδός επικράτησε του Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG και πήρε τον τίτλο με διαφορά μόλις 8 βαθμών.

Το 2022 ο 25χρονος επανέλαβε το επίτευγμα, κατακτώντας το δεύτερο πρωτάθλημά του, όμως αυτή τη φορά όχι στο νήμα. Πανηγύρισε με τέσσερις αγώνες να απομένουν για το τέλος της χρονιάς. Το επίτευγμα αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον ίδιο και την ομάδα του, μιας κι έγινε στο Grand Prix Ιαπωνίας, όπου η Honda κατασκευάζει τον κινητήρα των «ταύρων».

Στο πλαίσιο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο Φερστάπεν έκανε έναν απολογισμό της σεζόν μιλώντας σε τέσσερα μέσα, ανάμεσά τους και το Gazzetta με τον Πάνο Σεϊτανίδη. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, αποκάλυψε και τον αριθμό που θα έχει στην RB19 την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

«Θα χρησιμοποιήσω τον αριθμό 1 το 2023. Ο αριθμός αυτός είναι ο πιο όμορφος αριθμός για τον οποιοδήποτε οδηγό. Πόσες φορές έχεις την ευκαιρία να οδηγήσεις με τον αριθμό 1 στην καριέρα σου στη Formula 1; Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Πάντα μπορώ να επιστρέψω στον αριθμό 33 αλλά αυτό θα γίνει όταν δεν θα είμαι πια πρωταθλητής. Όσο είμαι πρωταθλητής θα χρησιμοποιώ τον αριθμό 1», είπε ο Ολλανδός.

Ο Φερστάπε κέρδισε συνολικά 15 Grand Prix φέτος, σημειώνοντας ένα νέο ρεκόρ. Σχολιάζοντας τη φετινή του σεζόν, είπε: «Το 2022 ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για την ομάδα. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών για πρώτη φορά μετά το 2013 και προφανώς αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε όσα κάναμε εφέτος ή ακόμη και να τα επαναλάβουμε. Το σκεπτικό μας πρέπει να είναι να βελτιωνόμαστε κάθε χρόνο, όμως αυτό δεν θα είναι εύκολο βάσει της σεζόν που είχαμε».

Ο Φερστάπεν έγινε ο πρώτος οδηγός με τον αριθμό 1 που κατακτά το πρωτάθλημα της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μετά τον Σεμπάστιαν Φέτελ το 2013. Για το 2023 μόνο οι Λόγκαν Σάρτζεντ και Νικ Ντε Βρις δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τους αριθμούς με τους οποίους θα αγωνίζονται.

