Οι πρώτες πληροφορίες για τα Grand Prix της F1 που θα φιλοξενήσουν Αγώνες Σπριντ το 2023 είδαν το φως της δημοσιότητας.

Οι Αγώνες Σπριντ θεσπίστηκαν στον κόσμο της Formula 1 το 2021, όμως δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν, ούτε τους οδηγούς, ούτε τους θεατές. Οι αγώνες αυτοί, έχουν διάρκεια 100 χιλιομέτρων και διεξάγονται το Σάββατο, μία ημέρα πριν το Grand Prix. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κατατακτήριες δοκιμές να μεταφέρονται την Παρασκευή, ώστε όλο το αγωνιστικό τριήμερο να είναι γεμάτο δράση.

Το 2023 η Formula 1 σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των Αγώνων Σπριντ από τρεις σε έξι. Όπως αποκαλύπτει το BBC, η Liberty Media έχει εντοπίσει τα Grand Prix στα οποία επιθυμεί να προσθέσει τα σπριντ.

Ο πρώτος Αγώνας Σπριντ θα διεξαχθεί στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ θα ακολουθήσουν αυτοί σε Αυστρία και Βέλγιο - πριν δηλαδή το καλοκαιρινό διάλειμμα. Στο δεύτερο μισό της σεζόν, θα δούμε το φορμάτ αυτό σε Κατάρ, ΗΠΑ και Βραζιλία.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Formula 1 ήθελε να διεξάγει Αγώνα Σπριντ στη Σαουδική Αραβία, όμως οι απαιτήσεις της βρήκαν τους Σαουδάραβες ιδιαίτερα διστακτικούς. Σε περίπτωση όμως που αλλάξουν τα δεδομένα, τότε δεν αποκλείεται να αντικαταστήσει το σπριντ του Κατάρ.

Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε δύο Αγώνες Σπριντ φέτος, σε Ίμολα και Αυστρία, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ κέρδισε τον τελευταίο που διεξήχθη στη Βραζιλία. H έναρξη του πρωταθλήματος του 2023 στη Formula 1, θα πραγματοποιηθεί στο Μπαχρέιν στις 5 Μαρτίου.

