Στο Άμπου Ντάμπι η FOM έβαλε τη δική της πινελιά στις εκδηλώσεις της F1 προς τιμήν του Σεμπάστιαν Φέτελ.

Το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής είδαμε και ακούσαμε για τελευταία φορά φέτος το σήμα έναρξης της τηλεοπτικής μετάδοσης, το οποίο είναι ίδιο για όλες τις χώρες που μεταδίδουν τα Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1.

Ένα σήμα αρχής, «ντυμένο» μουσικά από τις νότες του Μπράιαν Τάιλερ, που αναδεικνύει τους μεγάλους πρωταγωνιστές της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού – τους 20 οδηγούς.

Μόνο που ειδικά για τον αγώνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η FOM προχώρησε σε μία αλλαγή με νόημα. Πατήστε play και προσπαθήστε να την εντοπίσετε!

Did you spot anything different in our opening titles on Sunday? 🤩#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/0r74aNVnUs