Ο Σέρχιο Πέρεζ μίλησε για τον τελευταίο αγώνας της F1 στο 2022 και το γεγονός πως δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών.

Με ένα θεαματικό τρόπο ολοκληρώθηκε το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Σέρχιο Πέρεζ να δίνουν μεγάλη μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari τερμάτισε τον αγώνα στη δεύτερη θέση, πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν, και έτσι πήρε και τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Ο Μεξικανός οδηγός είχε ελαστικά σε καλύτερη κατάσταση από του Μονεγάσκου που είχε επιλέξει να κάνει μόνο ένα pit stop, με αποτέλεσμα στους τελευταίους 22 γύρους να καταδιώκει τον αντίπαλό του. Όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς αυτή την καταδίωξη.

Μιλώντας στον Τζένσον Μπάτον μετά το τέλος του GP Άμπου Ντάμπι, ο Πέρεζ είπε: «Έτσι είναι οι αγώνες. Μερικές φορές είναι πολύ κλειστές οι μάχες αλλά πρέπει να είμαι χαρούμενος. Τα έδωσα όλα, η ομάδα τα έδωσε όλα και είμαι σίγουρος πως θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί την επόμενη χρονιά», ανέφερε ο Μεξικανός.

Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με την απόδοσή του συνολικά στη φετινή σεζόν, ο 32χρονος είπε: «Είχαμε φοβερές στιγμές και φοβερές μονομαχίες. Δυσκολεύτηκα αρκετά εφέτος με τα ελαστικά και τη διαχείριση τους. Ελπίζω πως αυτό θα βελτιωθεί την επόμενη χρονιά».

Η τρίτη θέση του Πέρεζ στην τελική βαθμολογία, σημαίνει πως για μία ακόμη φορά η Red Bull Racing δεν κατάφερε να κάνει το 1-2 στο πρωτάθλημα οδηγών. Βέβαια, θα προσπαθήσει να το καταφέρει το 2023, τη μεγαλύτερη σεζόν στην ιστορία της F1 αφού περιλαμβάνει 24 Grand Prix.

Two wins, 11 podiums and a first-career Pole Position 👏



You can be incredibly proud of this season, @SChecoPerez 🏆 pic.twitter.com/sQzhDTXTCC