Οδηγοί της F1, μηχανικοί αλλά και δημοσιογράφοι έτρεξαν μαζί με τον Σεμπάστιαν Φέτελ στην πίστα του Άμπι Ντάμπι.

Το τελευταίο από τα 300 Grand Prix στην τεράστια καριέρα του Σεμπάστιαν Φέτελ στη Formula 1 είναι και το πιο συγκινητικό. Ο τετράκις πρωταθλητής θα αγωνιστεί την Κυριακή για τελευταία φορά στον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μία μέρα πριν, το βράδυ του Σαββάτου 19 Νοεμβρίου, ο 35χρονος οδηγός έκανε ένα γύρο της πίστας Γιας Μαρίνα του Άμπου Ντάμπι όχι με το μονοθέσιό του, αλλά με τα πόδια.

This is not a track invasion. It's a Sebastian Vettel takeover.



Tonight, with our friends and colleagues from up and down the #F1 paddock, we #RunWithSeb.



Tomorrow, for the final time, we race with a legend adored throughout the sport.



It's going to be emotional. #DankeSeb pic.twitter.com/RCvnM4864J