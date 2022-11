Ο Σεμπάστιαν Φέτελ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη μάχη της pole position του Grand Prix της F1 στο Άμπου Ντάμπι.

Μπορεί ο Σεμπάστιαν Φέτελ να μη βρίσκεται σε μία ομάδα που να διεκδικεί pole και νίκες, ωστόσο τηρουμένων των αναλογιών, πραγματοποιεί ένα φοβερό φινάλε σεζόν και.. καριέρας στη Formula 1!

O οδηγός της Aston Martin που ετοιμάζεται για την τελευταία του εκκίνηση στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ήταν μάχιμος και στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου ήταν σταθερά γρήγορος (και παραπονιάρης) τόσο στο Q1 όσο και στο Q2, προκρίθηκε στην τελική φάση και ισοφάρισε το καλύτερο φετινό του πλασάρισμα στο grid – θα εκκινήσει ένατος στη Γιας Μαρίνα.

Threading the needle at 180mph! 😵



Incredible skill and concentration from Seb in qualifying 👏#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/2skW81nEVd