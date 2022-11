Δείτε πώς θα ξεκινήσουν οι 20 οδηγοί τον μεγάλο τελικό της F1 για το 2022, το GP Άμπου Ντάμπι στην πίστα Γιας Μαρίνα.

Όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν και αυτό ισχύει για τη δράση στο μηχανοκίνητο αθλητισμό για τη φετινή χρονιά. Η Formula 1 λέει «αντίο» στο 2022 με το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, έναν αγώνα ο οποίος θα είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος για πολλούς λόγους. Φυσικά ο κύριος δεν είναι άλλος από τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος αποχαιρετά το αγαπημένο του σπορ.

Στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα έχουμε τους Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ. Η Red Bull Racing έκανε το 1-2 σε κατατακτήριες δοκιμές για πρώτη φορά από το 2018, με τον Ολλανδό πρωταθλητή να έχει την εξωτερική για τη στροφή 1, ενώ ο Μεξικανός έχει την εσωτερική για τη στροφή 1.

Πίσω τους θα βρίσκονται οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να θέλει να κερδίσει τον Πέρεζ στη μάχη για τη 2η θέση. Οι οδηγοί της Mercedes-AMG ακολουθούν στην τρίτη σειρά της εκκίνησης.

Η πέμπτη σειρά της εκκίνησης θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ εκκινεί από την 9η θέση στον τελευταίου του αγώνα και έχει δίπλα του τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός, που τον αντικαθιστά στην Aston Martin το 2023, ανέφερε μετά τις κατατακτήριες πως δεν θα είναι ιδιαίτερα επιθετικός προς τον Γερμανό.

Αυτό είναι το grid του Grand Prix Άμπου Ντάμπι.

