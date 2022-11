Formula 1: Αυτός είναι ο rookie της χρονιάς (vid)

Μπορεί να μην είχε ανταγωνισμό αλλά ο Ζου Γκουάνγιου άξιζε αυτόν τον τίτλο με τις εμφανίσεις του.

Σε κάθε αγωνιστική σεζόν της Formula 1, υπάρχουν πολλοί οδηγοί που ξεχωρίζουν. Κάποιος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, κάποιος έχει τις περισσότερες νίκες ή τις περισσότερες pole positions – ενίοτε έχουμε το ίδιο όνομα στην κορυφή σε διάφορες κατηγορίες.

Υπάρχει όμως και ο άτυπος τίτλος του πρωτοεμφανιζόμενου της χρονιάς. Φέτος αυτός πήγε στο Ζου Γκουάνγιου που… το άξιζε αλλά η πραγματικότητα είναι πως δεν είχε ανταγωνισμό. Ήταν ο μοναδικός rookie πλήρους εμπλοκής φέτος, με τον Νικ ντε Βρις να μπαίνει επίσης στη λίστα με την συμμετοχή του στο Grand Prix Ιταλίας.

«Σας ευχαριστώ πολύ! Είναι μεγάλη τιμή. Ήταν δύσκολα, ερχόμενος στη Formula 1, με όλη αυτή την πίεση, εκπροσωπώντας μία ολόκληρη χώρα. Δουλέψαμε σκληρά πριν το ξεκίνημα της σεζόν και πήραμε αυτό που αξίζαμε», είπε ο Ζου.

Our Rookie of the Year award goes to... our only rookie on the grid 😆



A solid first year for @ZhouGuanyu24 👊#AbuDhabiGP @alfaromeoorlen pic.twitter.com/7PTqgekFcg