Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε ανάμεικτα συναισθήματα για το αποτέλεσμά του στις κατατακτήριες δοκιμές της F1 στο Άμπου Ντάμπι.

Η Scuderia Ferrari έδειχνε να είναι η τρίτη ταχύτερη ομάδα στο Gran Prix Άμπου Ντάμπι μέχρι και την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Όμως όλα άλλαξαν στις κατατακτήριες και παρά το γεγονός πως η pole position πήγε στον Μαξ Φερστάπεν, η ιταλική ομάδα έδειξε να είναι πολύ ανταγωνιστική.

Ο Σαρλ Λεκλέρ κατετάγη στην 3η θέση, λιγότερο από μισό δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Σέρχιο Πέρεζ. Η Ferrari κατάφερε να «κλείδωσε» τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι στην 4η θέση.

Μετά το τέλος του Q3 o Λεκλέρ ήταν ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα που πήρε και αναφέρθηκε επίσης στην αυριανή μάχη του Grand Prix: «Θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι διαφορετικό στις στροφές 6 και 7. Πήραμε τη θέση που μας άξιζε σήμερα. Οι δύο Red Bull ήταν πιο γρήγορες από εμάς, αλλά είμαστε σε μία πολύ καλή θέση για αύριο Με τον Τσέκο θα είμαστε κοντά στον αυριανό αγώνα, σίγουρα».

The grid for tomorrow’s #AbuDhabiGP is set ✅



P3 @Charles_Leclerc

P4 @Carlossainz55 #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/YZHAoI4YgP