Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν και οι Red Bull έκαναν το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές στη Γιας Μαρίνα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του τελευταίου φετινού αγώνα της Formula 1, του GP Αμπου Ντάμπι, ήταν υπόθεση της Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να κατακτά την pole position και τον Σέρχιο Πέρεζ να παίρνει τη 2η θέση. Οι δύο Ferrari θα βρεθούν στη 2η σειρά της εκκίνησης με τον Σαρλ Λεκλέρ στην 3η θέση και τον Κάρλος Σάινθ στην 4η ενώ πίσω τους θα βρίσκονται οι Mercedes των Λούις Χάμιλτον (5ος)και Τζορτζ Ράσελ (6ος).

Οι κατατακτήριες δοκιμές ξεκίνησαν την ώρα που στο Αμπου Ντάμπι έδυε ο ήλιος και είχαν ανάψει οι προβολείς της πίστας της Γιας Μαρίνα. Οι οδηγοί δεν βιάστηκαν να βγουν από τα γκαράζ τους, καθώς γνώριζαν ότι με την πάροδο της ώρα οι θερμοκρασίες θα έπεφταν κι άλλο και η πρόσφυση της πίστας θα άλλαζε. Έπρεπε όμως να είναι προσεκτικοί για να μην πέσουν σε κίνηση στο τέλος και να μπορέσουν να κάνουν τουλάχιστον έναν «καθαρό» γύρο.

Οι Red Bull αναμενόταν να πρωταγωνιστήσουν στο Αμπου Ντάμπι και το επιβεβαίωσαν από νωρίς στο Q1, ανεβαίνοντας με την πρώτη τους προσπάθεια στις δύο πρώτες θέσεις, με τον Μαξ Φερστάπεν μόλις 66 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ. Οι οδηγοί της Ferrari ακολούθησαν, αλλά ο Κάρλος Σάινθ στην 3η θέση και ο Σαρλ Λεκλέρ στην 4η βρέθηκαν πάνω από 3 δέκατα του δευτερολέπτου πίσω.

Το ενδιαφέρον βέβαια στο Q1 αφορά περισσότερο τις πέντε τελευταίες θέσεις, που οδηγούν στον αποκλεισμό από τη συνέχεια των κατατακτήριων δοκιμών. Για την αποφυγή τους έγινε μεγάλη μάχη ανάμεσα σε αρκετούς οδηγούς και οι διαφορές ήταν μικρές. Τελικά, οι πέντε που αποκλείστηκαν ήταν οι Κέβιν Μάγκνουσεν, Πιέρ Γκασλί, Βάλτερι Μπότας, Άλεξ Άλμπον και Νίκολας Λατίφι.

Στο ξεκίνημα του Q2 η δραστηριότητα ήταν λίγο μεγαλύτερη από ότι νωρίτερα στο Q1, με τις Mercedes να «ανοίγουν» το χορό των γρήγορων γύρων. Αναμενόμενα βρέθηκαν στην κορυφή, αλλά όσο περνούσε η ώρα και οι οδηγοί έβγαιναν στην πίστα, οι Ράσελ και Χάμιλτον είδαν αρκετά ονόματα να τους περνούν στην κατάταξη.

Και πάλι ήταν οι Red Bull που έδειχναν άπιαστες, με τον Σέρχιο Πέρεζ αυτήν τη φορά να είναι ταχύτερος από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Μεξικανός μάλιστα ήταν πάνω από 4 δέκατα του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Ολλανδό πρωταθλητή και έδειξε να βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Στο μεταξύ οι δύο Mercedes έκαναν και δεύτερη προσπάθεια, με τον Χάμιλτον να ανεβαίνει στην 2η θέση και τον Ράσελ στην 4η. Πιο πίσω έμειναν οι Ferrari, με τον Σάινθ στην 5η θέση και τον Λεκλέρ στην 7η.

Αφού τα φαβορί έκαναν τις προσπάθειές τους και εξασφάλισαν τη θέση τους στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στράφηκε στις πιο πίσω θέσεις, για να μάθουμε τους επόμενους πέντε οδηγούς που θα αποκλείονταν από τη συνέχεια. Οι οδηγοί που δεν κατάφεραν να μπουν στη 10άδα και να συνεχίσουν ήταν οι . Αλόνσο, Τουνόντα, Σουμάχερ, Στρολ και Ζου. Για λίγη ώρα ο Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε στη «ζώνη του υποβιβασμού» αλλά με ένα πολύ γρήγορο γύρο στο τέλος ανέβηκε στη 2η θέση.

Το τρίτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών στο Αμπου Ντάμπι ξεκίνησε με ξεκάθαρα φαβορί αλλά τις άλλες κορυφαίες ομάδες να είναι έτοιμες να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατόν. Οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα για την πρώτη τους προσπάθεια, με τις Mercedes για άλλη μια φορά να είναι ξεκινούν πρώτες και τον Φερστάπεν να βγαίνει πιο αργά από όλους, καθώς το μονοθέσιο της Red Bull δεν πήρε μπροστά με την πρώτη.

