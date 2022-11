Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα και ευχαρίστησε τον teammate του, για την καλή ομαδική δουλειά.

Με τον καλύτερο τρόπο εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Άμπου Ντάμπι για τη Red Bull Racing. O Μαξ Φερστάπεν πήρε την πέμπτη του φετινή pole position και πίσω του είχε τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ. Οι δύο οδηγοί ήταν ταχύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου έως τώρα και το επιβεβαίωσαν στο Q3.

Η αυστριακή ομάδα πέτυχε το πρώτο της lock-out της πρώτης σειράς της εκκίνησης μετά το 2018 και το Grand Prix Μεξικού και αύριο έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Μετά το τέλος του Q3 ο Πέρεζ μίλησε για τη μάχη της pole position και έδωσε τα εύσημα στον Φερστάπεν για το ομαδικό του πνεύμα.

«Η 2η θέση είναι μία πολύ καλή θέση εκκίνησης. Πιστεύω πως δεν έκανα το τελικό βήμα στο Q3, η πρώτη μου προσπάθεια δεν ήταν πολύ καλή. Ήταν καλή διαδικασία. Είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πολύ καλό που κάναμε το lock-out για αύριο. Ο Μαξ έκανε πολύ καλή δουλειά που με βοήθησε. Δουλέψαμε ως ομάδα και ήταν πολύ δυνατός στην τελική του προσπάθεια. Ανυπομονώ για αύριο στον αγώνα, γιατί είναι αυτό που μετράει», ανέφερε ο Μεξικανός.

Όσον αφορά το τι προβλέπει ο Πέρεζ για το φινάλε της σεζόν, είπε: «Ελπίζω να έχουμε δυνατό αγώνα αύριο. Πιστεύω θα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας, ιδιαίτερα το πόσο δυνατές θα είναι οι Ferrari και οι Mercedes. Με τον Μαξ θα είναι ένας ωραίος αγώνας αύριο».

Ο Πέρεζ μάχεται με τον Σαρλ Λεκλέρ για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, με τους δύο οδηγούς να ισοβαθμούν με 290 βαθμούς.

