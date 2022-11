Μεταφέρουμε εικόνες και παρασκήνιο από το τελευταίο φετινό GP της F1. Αποστολή Άμπου Ντάμπι: Πάνος Σεϊτανίδης.

Να λοιπόν που ο φετινός, εξαντλητικός αγωνιστικός μαραθώνιος, φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος του. Η φαντασμαγορική Γιας Μαρίνα φιλοξενεί τον εικοστό-δεύτερο και τελευταίο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1. Το Gazzetta είναι στα paddock της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού – για τέταρτη φορά φέτος μετά τα Grand Prix στο Μονακό, στην Ουγγαρία και το Βέλγιο.

Ήδη έχουμε μιλήσει με σημαντικές προσωπικότητες του χώρου, είτε σε αποκλειστικές συνεντεύξεις που θα διαβάσετε προσεχώς είτε στο πλαίσιο των συνεντεύξεων Τύπου, είτε… παρασκηνιακά, με δηλώσεις που μπορεί να μην αναπαραχθούν αλλά σίγουρα οδηγούν σε κείμενα που εξηγούν πολλά πράγματα που είναι αθέατα από τις κάμερες.





Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ειδικά φέτος που ο αγώνας αυτός διεξάγεται νωρίτερα λόγω του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, υπάρχει αρκετή ζέστη. Την ημέρα το θερμόμετρο είναι σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, το βράδυ κυμαίνεται στους 25-26.

Έτσι και οι βόλτες στα paddock μετατοπίζονται περισσότερο τις απογευματινές/βραδινές ώρες. Νωρίτερα, η προσοχή είναι στραμμένη στις συνεντεύξεις Τύπου. Σε αυτή των οδηγώ, την Πέμπτη, είχαμε πολλές αξιοσημείωτες στιγμές.

Στο πρώτο group είχαμε τρεις οδηγούς-θρύλους, που έχουν κατακτήσει 13 παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο λόγος για τους Λούις Χάμιλτον, Φερνάντο Αλόνσο και Σεμπάστιαν Φέτελ. Με την προσοχή στραμμένη στον Γερμανό καθώς αυτός είναι ο τελευταίος αγώνας του. Τον ευχαριστήσαμε για όσα έχει προσφέρει στο σπορ, μας ευχαρίστησε κι αυτός -στα ελληνικά παρακαλώ!- και έπειτα ζητήσαμε από τον Αλόνσο να μας πει στη δική του περίπτωση, πότε είχε επιστρέψει η λαχτάρα να επανέλθει στις πίστες. Σίγουρα οι θέσεις των δύο είναι διαφορετικές αλλά ήταν ενδιαφέροντα όσα είπε ο Ισπανός και θα τα διαβάσετε αναλυτικά σε επόμενο θέμα. Πάντως ούτε αυτός, ούτε ο Χάμιλτον πιστεύουν πως αυτό είναι «αντίο» στον Σεμπάστιαν. Πιστεύουν/ελπίζουν πως κάποια στιγμή θα επιστρέψει.





Στο δεύτερο γκρουπ οδηγών, το κλίμα ήταν διαφορετικό. Λιγότερη… συγκίνηση, γέλια πλάκες, μία παρέα. Τζορτζ Ράσελ, Ντάνιελ Ρικάρντο, Μαξ Φερστάπεν, Σαρλ Λεκλέρ και Μικ Σουμάχερ. Κι από εδώ θα έχουμε απώλειες το 2023, ο Αυστραλός και ο Γερμανός δεν θα είναι στο grid. Όμως το θέμα που επισκίασε τη συζήτηση, αφορούσε όσα έγιναν στη Βραζιλία ανάμεσα στους οδηγούς της Red Bull. Ο Φερστάπεν πέρασε στην αντεπίθεση, μιλώντας για δημοσιεύματα που δεν περιελάμβαν το τι πραγματικά έχει συμβεί (αν και τελικά δεν το είπε κι ο ίδιος ποτέ δημόσια) και κυρίως για τη ρητορική μίσους στα social media. Τον ρωτήσαμε αν μπαίνει στη διαδικασία να διαβάζει τι γράφεται κι αν θα ήταν καλύτερα να τα «μπλοκάρει» όλα αυτά και να μην τα αφήνει να τον επηρεάζουν.





To τελευταίο μέρος της απάντησής του τα λέει όλα: «Ναι, με επηρεάζει. Δεν μπορεί κανένας να επιτίθεται στην οικογένειά μου».

Αμέσως μετά έγινε η απονομή του Fastest Lap Award το οποίο κατέκτησε ο οδηγός της Red Bull Racing, κι έπειτα, είχαμε λίγο χρόνο μαζί του για ένα recap της σεζόν.





Όπως είπαμε, το πρόσωπο των ημερών είναι ο Φέτελ, που δεν μπορεί να κάνει βήμα στα paddock δίχως να τον κυνηγούν από πίσω για φωτογραφίες και αυτόγραφα. Τον «κυνήγησε» ακόμα και ο μικρός του εαυτός, μιας και μία έκπληξη που βρήκε στο γκαράζ της Aston Martin αφορούσε την πρώτη αγωνιστική στολή και τα πρώτα αγωνιστικά γάντια του.

