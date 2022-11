Το τελευταίο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο της σεζόν είναι σε εξέλιξη και τα ελαστικά θα παίξουν όπως συνήθως καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Ήρθε η ώρα για την τελευταία στάση στον φετινό αγωνιστικό μαραθώνιο του μαγικού κόσμου της Formula 1. Ο εικοστός-δεύτερος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2022, με τον οποίο και κλείνει η αυλαία, διεξάγεται -όπως συνήθως- στο Άμπου Ντάμπι.

Σε ότι αφορά στα ελαστικά, η Pirelli επέλεξε για τη φαντασμαγορική Yas Marina τις τρεις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της: η C3 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C4 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C5 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα.





Τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αγωνιστικής διαδρομής, δεν δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τα ελαστικά. Η άσφαλτος δεν έχει μεγάλη τραχύτητα οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο μαλακές γόμες. Εξ ου και η παραπάνω επιλογή.

Η Yas Marina έχει 16 στροφές και μερικά πολύ γρήγορα τμήματα. Η αεροδυναμική απόδοση παίζει σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις αλλά και στη διαχείριση των ελαστικών. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως οι θερμοκρασίες θα σημειώνουν σταθερή πτώση κατά τη διάρκεια του αγώνα, αφού αυτός ξεκινά με το φως της ημέρας και ολοκληρώνεται υπό το φως των προβολέων.





Στον περυσινό αγώνα είδαμε διαφορετικές στρατηγικές από τις ομάδες. Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη και τον πρώτο του τίτλο, αλλάζοντας ελαστικά τρεις φορές. Στο τέλος έβαλε τη μαλακή γόμα όταν εμφανίστηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας, πέντε γύρους πριν το φινάλε και με αυτή είχε το πάνω χέρι έναντι του Λιούις Χάμιλτον στον ένα και μοναδικό γύρο δράσης στο τέλος.

Ο Μάριο Ίζολα, υπεύθυνος μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Pirelli, αναφέρθηκε και στις φετινές αλλαγές στη χάραξη της αγωνιστικής διαδρομής: «Μία συναρπαστική σεζόν φτάνει στο τέλος της στο Άμπου Ντάμπι. Οι περσινές αλλαγές σε κάποιες ευθείες και στροφές στην πίστα της Yas Marina, έκαναν τη διαδρομή ταχύτερη. Ταυτόχρονα ισορρόπησαν τις απαιτήσεις από τα ελαστικά στο διαμήκη και στον εγκάρσιο άξονα. Παλιότερα έπαιζε ρόλο μόνο η ελκτική πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα. Παρά τις αλλαγές στη χάραξη τα πίσω ελαστικά χρειάζονται προσοχή ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν την καλύτερη πρόσφυση μετά από αρκετή απόσταση. Την Τρίτη μετά το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι θα γίνει δοκιμή στην ίδια πίστα για τα σλικ ελαστικά του 2023. Οι ομάδες μπορούν να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν τους οδηγούς τους, ή νέα ταλέντα».







Φωτογραφίες: Pirelli