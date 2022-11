Η Mercedes-AMG παραδέχθηκε πως το μονοθέσιο του Τζορτζ Ράσελ στο GP Βραζιλίας έφτασε πολύ κοντά στο να τεθεί εκτός αγώνα, λίγους γύρους πριν από τον τερματισμό.

Το Grand Prix Βραζιλίας έμελλε να εκπληρώσει ένα όνειρο του Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός με μία θαυμάσια εμφάνιση στο Ιντερλάγκος κέρδισε τόσο τον Αγώνα Σπριντ το Σάββατο όσο και το Grand Prix της Κυριακής, χαρίζοντας την πρώτη νίκη στη Mercedes-AMG εντός του 2022.

Όμως τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν με καταστροφικό τρόπο για τη γερμανική ομάδα. Όπως αποκάλυψε μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε στο Σάο Πάολο, ο Ράσελ ήταν πολύ πιθανό να μην τερματίσει στον αγώνα λόγω διαρροής νερού στην W13.

«Δεν ήταν ξεκάθαρο το αν θα έφτανε μέχρι το τέλος του αγώνα. Είχαμε συνομιλίες μεταξύ μας στην ομάδα και συμφωνήσαμε να μην του πούμε τίποτα, να τον αφήσουμε να οδηγήσει μέχρι το τέλος και να προσπαθήσει να τερματίσει», ανέφερε ο Αυστριακός.

Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Mercedes, Μπράντλεϊ Λορντ, μίλησε αναλυτικά επί του θέματος: «Στο μέσον του αγώνα ανακαλύψαμε τη διαρροή νερού. Ο Τζορτζ δεν είχε ενημερωθεί, οπότε δεν γνώριζε πως υπήρχε πιθανό πρόβλημα με το μονοθέσιό του. Ανησυχούσαμε πως θα εγκαταλείψει 4-5 γύρους πριν τον τερματισμό, αλλά τελικά το κατάφερε. Ήταν πραγματικά πολύ οριακό».

Στo Σάο Πάολο, η Mercedes έκανε το πρώτο της 1-2 από το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια το 2021 και με το αποτέλεσμα αυτό μείωσε σημαντικά τη διαφορά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη Scuderia Ferrari. Με έναν αγώνα να απομένει, μόλις 19 βαθμοί χωρίζουν τις δύο ομάδες.

Από την άλλη, στο πρωτάθλημα οδηγών, ο Ράσελ έχει πλέον 25 βαθμούς διαφορά από τον Χάμιλτον και όπως όλα δείχνουν ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα χάσει από teammate του, σε τελική βαθμολογία πρωταθλήματος για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο τελευταίος αγώνας του 2022 είναι προγραμματισμένος για το τριήμερο 18-20 Νοεμβρίου.

