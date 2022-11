O Εστεμπάν Οκόν της Alpine ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο Σάο Πάολο.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Βραζιλίας, τον 21ο φετινό αγώνα της Formula 1, με τον Εστεμπάν Οκόν να είναι ο ταχύτερος οδηγός στη 2η περίοδο ελεύθερων δοκιμών το πρωί (ώρα Βραζιλίας) στο Ιντελάγκος. Ο Γάλλος της Alpine με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:14,604 και πήρε την 1η θέση, λίγες ώρες πριν την εκκίνηση του τελευταίου Αγώνα Σπριντ στο 2022.

Στη 2η θέση ολοκλήρωσε ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing, ο οποίος ήταν λιγότερο από δύο δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Οκόν. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν στην 3η θέση, επίσης με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Όμως καμία ομάδα δεν κοιτούσε να γράψει τον ταχύτερο χρόνο στο FP2.

