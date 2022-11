Ο Πέρεζ πέρασε το γρήγορο γύρο του στις κατατακτήριες κοιτάζοντας το διαχύτη του Λεκλέρ.

Η αστοχία στις στρατηγικές επιλογές της Ferrari δεν είναι πλέον κάτι το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, αλλά πλέον έχει αρχίσει να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στους οδηγούς της αλλά και σε άλλους.

Στις κατατακτήριες του GP Βραζιλίας ο Σαρλ Λεκλέρ βγήκε στην πίστα με ενδιάμεσα ελαστικά, περιμένοντας τη βροχή που δεν ήρθε τελικά, ενώ η πίστα είχε στεγνώσει αρκετά για να χρησιμοποιηθούν σλικ ελαστικά.

Έτσι, όταν ο Μονεγάσκος αποφάσισε να επιχειρήσει τελικά να κάνει γρήγορο γύρο με αυτά, ο Σέρχιο Πέρεζ που βριασκόταν πίσω του στην πίστα «δεινοπάθησε» αφού ήταν εμφανώς ταχύτερος αλλά δεν μπορούσε να περάσει.

Έτσι, έκανε όλο το γρήγορο γύρο κολλημένος πίσω από τη Ferrari με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να βελτιώσει το χρόνο του και να πάρει τελικά την 9η θέση. Αν το μονοθέσιο του Μεξικανού είχε κόρνα, θα την είχαμε ακούσει μέχρι εδώ.

Sergio Perez had a front row seat to Charles Leclerc's struggles with the inters in Q3 😳#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/rwbWfgOxFK