Ο μαγικός κόσμος της F1 ταξιδεύει στο Σάο Πάολο και την πίστα του Ιντερλάγος για ένα τριήμερο στο οποίο επιστρέφει η δομή Αγώνα Σπριντ.

Μόλις δύο στροφές απομένουν για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν της Formula 1. To κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ετοιμάζεται για το Grand Prix Βραζιλίας, το τριήμερο 11-13 Νοεμβρίου, τον εικοστό-πρώτο αγώνα του 2022. Το τριήμερο αυτό στο Ιντερλάγος θα είναι διαφορετικό, μιας και θα δούμε τον τελευταίο Αγώνα Σπριντ για εφέτος. Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής, οι κατατακτήριες δοκιμές μεταφέρονται την Παρασκευή, κάτι που ανεβάζει κατακόρυφα το ενδιαφέρον.

Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο σπορ το 1971, όμως δεν παρέμεινε για πολλά χρόνια στο πρόγραμμα. Το 1990 έκανε την επιστροφή της στη μορφή που έχει σήμερα, με το μήκος της να είναι 4.309 μέτρα. Ο Αγώνας Σπριντ του Σαββάτου θα έχει διάρκεια 24 γύρους, ενώ την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 71 γύρους συνολικά. Νικητής στο Σπριντ το 2021 ήταν ο Βάλτερι Μπότας, ενώ το Grand Prix κέρδισε ο Λιούις Χάμιλτον. Το ρεκόρ πίστας το έχει ο Φινλανδός από το 2018 με χρόνο στο 1:10,540.

Με δύο Grand Prix να απομένουν, το βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και υπάρχουν τρία «μέτωπα» ανοικτά. Οι Alpine και McLaren μάχονται για την 4η θέση με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 7 βαθμοί, με το προβάδισμα να είναι υπέρ των Γάλλων. Στη μάχη για την 6η θέση, έπειτα από τη 10η θέση το Μπότας στο Μεξικό η Alfa Romeo είναι μόλις 4 βαθμούς μπροστά από την Aston Martin, ενώ μόλις 1 βαθμός χωρίζει τις Haas και Scuderia AlphaTauri στη μάχη για την 8η θέση.

