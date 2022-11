H Aston Martin παραδέχεται πως η εμφάνιση του Μπραντ Πιτ στο γκαράζ της ομάδας στον αγώνα της F1 στο Όστιν την έβγαλε εκτός προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γνωστοποιήθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα ταινία για τον κόσμο της Formula 1. Η δημοτικότητα του σπορ αυξάνεται μέρα με τη μέρα και αυτό έχει ανοίξει νέες «πόρτες» για την F1 και την κάτοχο των εμπορικών δικαιωμάτων της, τη Liberty Media

Πρωταγωνιστής της επερχόμενης ταινίας για τη Formula 1 θα είναι ο σταρ του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ, ο οποίος θα έχει το ρόλο ενός βετεράνου οδηγού που επιστρέφει στην ενεργό δράση ως μέντορας ενός ανερχόμενου ταλέντου, που αποτελεί ακόμα ακατέργαστο διαμάντι. Μαζί του ήταν στο Όστιν και ο θρυλικός παραγωγός του Χόλιγουντ, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, που θα προσθέσει αυτή την αβάφτιστη ακόμα ταινία στην εκπληκτική λίστα που έχει στο ενεργητικό του και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα blockbusters Armageddon, The Rock, Con Air, Black Hawk Down, όλες τις ταινίες Pirates of the Caribbean, το θρυλικό Days of Thunder στο οποίο ο Τομ Κρουζ ήταν οδηγός NASCAR αλλά και το Top Gun.

Στο πλαίσιο του αγώνα στο Circuit of the Americas, ο Μπραντ Πιτ μαζί με τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ επισκέφθηκαν το γκαράζ της Aston Martin και είδε από πρώτο χέρι το πώς λειτουργεί μία ομάδα της Formula 1. Όμως όπως ανέφερε στο motorsport-magazine ο επικεφαλής της, Μάικ Κρακ, αυτό αποδιοργάνωσε την ομάδα: «Έμειναν μαζί μας για πάρα πολλή ώρα, περισσότερο απ’ όσο περιμέναμε. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αυτό μας έβγαλε εκτός προγράμματος. Μας άγχωσαν. Οι παραγωγοί είναι πολύ σοβαροί και επαγγελματίες. Η ταινία είναι κάτι πολύ θετικό για το σπορ μας. Θα στηρίξουμε το όλο εγχείρημα και θέλουμε να δούμε το κατά πόσο μπορούμε να εμπλακούμε περισσότερο. Ο στόχος είναι να γίνει η καλύτερη ταινία για τη Formula 1. Είμαι σίγουρος πως θα το καταφέρουν».

Στη συνάντηση που έγινε στο χώρο φιλοξενίας της F1 στις εγκαταστάσεις του COTA, ο Πιτ και ο Μπρουκχάιμερ εξήγησαν στους διευθυντές των ομάδων τα πλάνα τους για τη ταινία ενώ έκαναν επίδειξη της τεχνολογίας CGI που θα αξιοποιηθεί, δείχνοντας παραδείγματα από το Top Gun: Maverick, όπου ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες συνδυάστηκαν αρμονικά με πραγματικά πλάνα δράσης.

Η τελευταία ταινία με θέμα τη Formula 1 ήταν το «Rush» που κυκλοφόρησε το 2013 και εξιστόρησε την επική μάχη του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 1976 ανάμεσα στους Τζέιμς Χαντ και Νίκι Λάουντα.

Η τελευταία ταινία που κυκλοφόρησε με θέμα τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ήταν το «Ford vs Ferrari» ή «Le Mans 66». Με πρωταγωνιστές τους Κρίστιαν Μπέιλ και Ματ Ντέιμον, αφορούσε την ιστορία του πώς η Ford ξεκίνησε την υπερπροσπάθεια ώστε να εκτοπίσει τη Ferrari από την κορυφή των αγώνων αντοχής και τις 24 Ώρες Λε Μαν.