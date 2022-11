O προτελευταίος αγώνας της F1 για το 2022 πλησιάζει και ο καιρός αναμένεται να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών στη Βραζιλία.

Λίγες ημέρες απέμειναν ώστε ο μαγικός κόσμος της Formula 1 να επισκεφθεί και πάλι το Σάο Πάολο και την πίστα του Ιντερλάγος. Ο εικοστός-πρώτος αγώνας της σεζόν, αναμένεται συναρπαστικός, με τον τελευταίο Αγώνα Σπριντ για το 2022 να δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Δεν αποκλείεται όμως ομάδες και οδηγοί να βρεθούν αντιμέτωποι με μεικτές και δύσκολες συνθήκες, κάτι το οποίο είναι σύνηθες για τα δεδομένα της Βραζιλίας αυτή την εποχή. Η πρόγνωση κάνει λόγο για πολύ διαφορετικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Την Παρασκευή, η θερμοκρασία αέρα θα κυμανθεί ανάμεσα στους 25 και 26 βαθμούς, όμως είναι πολύ πιθανό να δούμε τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Η πιθανότητα ωστόσο είναι προς ώρας στο 40%.

Το Σάββατο, όπου θα διεξαχθεί το FP2 και ο τελευταίος Αγώνας Σπριντ της σεζόν, θα δούμε ανάλογες συνθήκες. Ωστόσο η μεγάλη διαφορά είναι πως η πιθανότητα βροχής αυξάνεται στο 75%. Αυτό θα επηρεάσει, όχι μόνο το πρόγραμμα των ομάδων, αλλά και την κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί από όλους στο στήσιμο των μονοθεσίων.

Η πρόβλεψη για την Κυριακή είναι αρκετά διαφορετική σε σύγκριση με τις προηγούμενες δύο ημέρες. Η θερμοκρασία αέρα θα μείνει στα ίδια επίπεδα, όμως η πιθανότητα βροχής μειώνεται στο 25%. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο παράγοντας του απρόβλεπτου θα επηρεάσει την έκβαση του Grand Prix.

Ακολουθήστε όλη τη δράση του Grand Prix Βραζιλίας από το Σάο Πάολο στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE για τις κατατακτήριες δοκιμές, τον Αγώνα Σπριντ και τον αγώνα της Κυριακής.

