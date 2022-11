Ο Σεμπάστιαν Φέτελ δεν θέλει να αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιστρέψει μελλοντικά στην F1, όμως εύχεται να μην το κάνει πράξη.

Μόλις δύο αγώνες απομένουν για να ολοκληρώσει την καριέρα του στη Formula 1 ο Σεμπάστιαν Φέτελ. O 35χρονος Γερμανός έχει καταφέρει να κατακτήσει 4 παγκόσμια πρωταθλήματα, ενώ έχει πολλά ακόμη ρεκόρ στο όνομά του.

Η ανακοίνωση πως θα αποχωρήσει από το σπορ στο τέλος της σεζόν, ήρθε στο περιθώριο του Grand Prix Ουγγαρίας τον περασμένο Ιούλιο. Έκτοτε, η φόρμα του ίδιου και της ομάδας του έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τους τερματισμούς εντός βαθμών να είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο. Όμως οι καλές εμφανίσεις δεν έχουν αλλάξει την γνώμη του σχετικά με την απόσυρσή του.

Όμως τι μπορεί να συμβεί μελλοντικά; Ο Φέτελ μίλησε στο Der Spiegel για το ενδεχόμενο να επιστρέψει μετά από κάποια χρόνια και δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο: «Θα ήθελα να το αποκλείσω, αλλά δεν μπορώ. Δεν έχω ιδέα πως θα αισθάνομαι σε ένα με δύο χρόνια. Από φυσικής κατάστασης, βρίσκομαι σε ένα σπορ όπου μπορώ να επιστρέψω μετά από δύο χρόνια απουσίας. Ωστόσο, εύχομαι σε δύο χρόνια από τώρα να πω: όχι ευχαριστώ, δεν χρειάζομαι να οδηγώ πλέον. Σίγουρα δεν πρόκειται να στηθώ μπροστά σε μία κάμερα ως αναλυτής με ένα μικρόφωνο. Δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να ξαναδώ κάποιον αγώνα. Η Formula 1 ήταν ο σκοπός της ζωής μου τα τελευταία 16 χρόνια. Τώρα έχω μία μυστική προσδοκία από τον εαυτό μου, να ανταπεξέλθω στη ζωή δίχως την F1. Είναι σαν να περνάω από περίοδο απεξάρτησης».

Ο Γερμανός συνέχισε: «Εάν σου αρέσει κάτι, τότε μπορείς να δεθείς μαζί του. Εγώ θέλω να κάνω το αντίστροφο, να αποσπαστώ από κάτι που αγαπώ και να δω τι θα μου συμβεί. Υπάρχουν κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Μπορώ να ανοίξω άλλες πόρτες και να βρω αγάπη εκεί».

Ο Φέτελ βρίσκεται στην 11η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών με 36 βαθμούς. Η Aston Martin από τη μεριά της, βρίσκεται στην 7η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 49 βαθμούς, μόλις 4 πίσω από την Alfa Romeo.

