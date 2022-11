Παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις στα τελευταία Grand Prix, ο Σεμπάστιαν Φέτελ, επιμένει στην απόφαση αποχώρησής του από την F1.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Ουγγαρίας o Σεμπάστιαν Φέτελ ανακοίνωσε πως θα βάλει τέλος στην καριέρα του στη Formula 1 στο τέλος του 2022. Ο Γερμανός οδηγός, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα οδηγών και σημείωσε πολυάριθμα ρεκόρ στην πλούσια καριέρα.

Εδώ και δύο μήνες, η απόδοση της Aston Martin έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό έχει επιτρέψει στον Φέτελ να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στους τελευταίους του αγώνες στη Formula 1. Μάλιστα, το αντίκτυπο που έχουν αυτές στο πρωτάθλημα κατασκευαστών είναι μεγάλο, μιας και η ομάδα του Σίλβερστον παλεύει πλέον για την 6η θέση.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Μεξικού, ρωτήθηκε αν άλλαξε γνώμη για την αποχώρησή του από τη Formula 1: «H απάντηση είναι όχι. Σκέφτηκα την απόφαση αυτή για πολύ καιρό και πολύ σοβαρά. Την συλλογίστηκα από όλες τις πλευρές. Βλέπω το όφελος του να υπάρχουν συναισθήματα, θετικά και αρνητικά, αντί να υπάρχει αδιαφορία».

Το θετικό για τον Φέτελ είναι πως απολαμβάνει τους τελευταίους αγώνες του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμό: «Προφανώς και απολαμβάνω τους τελευταίους αγώνες, ίσως περισσότερο απ’ ότι αυτούς στο μέσον της χρονιάς για παράδειγμα. Μου έχουν θυμίσει γιατί αγαπώ το σπορ τόσο πολύ, γιατί αγαπώ τους αγώνες. Ήταν φοβεροί και τους απόλαυσα. Υπήρξαν όμως αγώνες που δεν τους απολάμβανα καθόλου και μετά από 5 γύρους ήθελα να δω την καρό σημαία. Οπότε μερικές φορές πρέπει να βρίσκεις το κίνητρο να συνεχίσεις».

O Φέτελ αποχωρεί από το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, όμως δεν έχει αποκλείσει τη συμμετοχή του σε άλλα πρωταθλήματα. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινώσει τα πλάνα του, εκτός από τη συμμετοχή του στο Race of Champions στις αρχές του 2023.

Tη θέση του στην Aston Martin, θα πάρει ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Φερνάντο Αλόνσο.

