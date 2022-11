MotoGP: Στη Βαλένθια ο Λευτέρης Αυγενάκης για ελληνικό Grand Prix!

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού είχε συναντήσεις στην πίστα της Βαλένθιας με την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας και του promoter του MotoGP.

Τις επαφές με τα στελέχη των κορυφαίων θεσμών του μηχανοκίνητου αθλητισμού συνεχίζει ο Λευτέρης Αυγενάκης. Μετά την επιστροφή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC αλλά και τα ραντεβού με στελέχη της FIA και της Formula 1, o Υφυπουργός Αθλητισμού επισκέφθηκε και το χώρο του MotoGP.

Ο κ. Αυγενάκης ταξίδεψε στην Βαλένθια και συγκεκριμένα στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο, όπου διεξάγεται ο τελευταίος αγώνας του φετινού πρωταθλήματος MotoGP (με τους Πέκο Μπανάια και Φάμπιο Κουαρταραρό να διεκδικούν τον τίτλο).

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έλληνας Υφυπουργός Αθλητισμού συναντήθηκε τόσο με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας, Χόρχε Βιέγκας, όσο και με τον CEO της Dorna (κάτοχο των εμπορικών δικαιωμάτων του θεσμού), Καρμέλο Εθπελέτα.

Αν και δεν ανακοινώθηκαν τα θέματα της συζήτησής τους, θεωρείται πιθανό η ελληνική πλευρά να διερευνά το ενδεχόμενο μελλοντικής φιλοξενίας αγώνων μοτοσικλέτας στη χώρα μας.



Μάλιστα στο λογαριασμό του MotoGP στο twitter δημοσιεύτηκε σχετικό tweet που κάνει λόγο για ελληνικό Grand Prix!

Γεια σου!



Great to see Greek Deputy Minister of Sports @l_avgenakis here at the #ValenciaGP!



Anyone up for a Grand Prix in Greece? 🇬🇷 Let us know! 😏👇🏼 pic.twitter.com/dSUlsiZds7