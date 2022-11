Ο επικεφαλής της Haas, Γκίνθερ Στάινερ, αποκάλυψε πως θα μάθουμε σύντομα ποιος θα είναι ο δεύτερος οδηγός της ομάδας το 2023.

Η τελευταία κενή θέση για το grid του 2023 της Formula 1 που έχει απομείνει είναι στη Haas. Η αμερικανική ομάδα δεν έχει ολοκληρώσει το lineup της για την επόμενη σεζόν, μιας και δείχνει να έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στον Μικ Σουμάχερ, κυρίως λόγω της τάσης του να καταστρέφει μονοθέσια.

Έτσι, προχώρησε στην αναζήτηση υποψήφιου αντικαταστάτη για το 2023 με αρκετά ονόματα να έχουν περάσει από τη λίστα της. Ένα από αυτά είναι του Νίκο Χούλκενμπεργκ, με τον Γερμανό να δείχνει ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις ελπίδες του να επιστρέψει στη Formula 1.

Με τη σεζόν να πλησιάζει στο τέλος της, η Haas πρέπει να ανακοινώσει σύντομα το ποιος οδηγός θα είναι στο δεύτερο cockpit της αμερικανικής ομάδας. Με το χρόνο να κυλά πλέον αντίστροφα, ο επικεφαλής της, Γκίνθερ Στάινερ, μίλησε στο RTL για την επιλογή που έχει να κάνει η ομάδα του: «Για εμένα σημασία έχει το τι είναι καλύτερο για τη Haas μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Θα ανακοινώσουμε τον οδηγό μας πριν το Άμπου Ντάμπι και υπάρχει πιθανότητα πριν τον αγώνα στο Σάο Πάολο. Ο Μικ δεν πρόκειται να χάσει ή να κρατήσει τη θέση βάσει του αν θα σκοράρει ή όχι βαθμούς. Για εμένα σημασία έχει ποιος μπορεί να ηγηθεί της ομάδας με σταθερότητα στο μέλλον».

Με είκοσι αγώνες στο 2022 να έχουν ολοκληρωθεί, ο Σουμάχερ έχει συλλέξει 12 βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, τους μισούς από τον Κέβιν Μάγκνουσεν. Το μεγάλο αρνητικό του 22χρονου Γερμανού είναι τα πολλά ατυχήματα που είχε στη χρονιά, ειδικά αυτά σε Σαουδική Αραβία και Μονακό, που κόστισαν πολλά χρήματα στη Haas.

Ένας ακόμη υποψήφιος ήταν ο Αντόνιο Τζοβινάτσι, ο οποίος όμως φαίνεται πως είναι πλέον εκτός διεκδίκησης της θέσης στη Haas.

Time for a re-release? 😂 Who’s got the Halloween movies on tonight? 🎬#HaasF1 pic.twitter.com/TtAuNXoduk