O Πάνος Σεϊτανίδης θυμάται στο blog του το χιτσκοκικό Grand Prix Βραζιλίας που χάρισε στον Λούις Χάμιλτον τον πρώτο του τίτλο στην F1!

«Is that Glock? Is that Glock?», αναρωτιόταν ο Μάρτιν Μπράντλ στην τηλεοπτική μετάδοση του Grand Prix Βραζιλίας του 2008, σε μία από τις πιο αξιομνημόνευτες ατάκες στην ιστορία του σπορ. Μία απορία που καθρέφτιζε την πλήρη αλλαγή στη ροή του ποταμού που λεγόταν παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2008.

Ήταν πριν ακριβώς 14 χρόνια, στις 2 Νοεμβρίου του 2008. Ο Φελίπε Μάσα είχε περάσει τη γραμμή του τερματισμού – νικητής στην πατρίδα του. Πρωταθλητής. Έστω και για μερικά δευτερόλεπτα. O μεγάλος του αντίπαλος, Λούις Χάμιλτον, ήταν έκτος στην κατάταξη και με αυτό δεδομένο, ο τίτλος περνούσε στα χέρια του τοπικού ήρωα.





Το πάντα ένθερμο και εκδηλωτικό κοινό στο Ιντερλάγκος παραληρούσε. Είχε να δει παγκόσμιο πρωταθλητή από το 1991 και τον θρυλικό Άιρτον Σένα. Επικρατούσε ντελίριο. Οι φωνές περνούσαν μέσα από την τηλεοπτική μετάδοση, τα πλάνα από τα γκαράζ της Ferrari έδειχναν τον μπαμπά Μάσα να χοροπηδά παρέα με μηχανικούς της Ferrari.

Ώσπου ένας εξ αυτών, συννεφιασμένος, τους τραβά από τον ώμο, τους φωνάζει να σταματήσουν. Κάτι είχε αλλάξει. Κάτι είχε πάει στραβά.

Ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει, το ψιλόβροχο είχε αρχίσει να εντείνεται, οι συνθήκες είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν. Ειδικά για όσους ακόμα γυρνούσαν ανάμεσα στις δύο λίμνες με σλικ ελαστικά. Σε αυτή την κατηγορία ήταν δύο ερυθρόλευκα μονοθέσια. Οι δυο Toyota. Με τη βροχή να πέφτει πλέον κανονικά στον γύρο 70 από τους 71, Τίμο Γκλοκ και Γιάρνο Τρούλι έδιναν την ίδια μάχη να διατηρήσουν τον έλεγχο των TF108.





Τυχερός ο Ιταλός, ήταν πιο πίσω στην κατάταξη, τερμάτισε όγδοος και δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του. Όμως ο Γερμανός, βρέθηκε στο επίκεντρο της μάχης του τίτλου. Πάλευε να κρατήσει την Toyota στο δρόμο, τα μονοθέσια με ελαστικά για βροχή άρχισαν να τον περνούν σαν σταματημένο. Πρώτα η BMW του Ρόμπερτ Κουμπίτσα, που ήταν ένα γύρο πίσω. Μετά η Toro Rosso του Σεμπάστιαν Φέτελ. Και τέλος, ενώ έχει καλύψει 305 αγωνιστικά χιλιόμετρα και απομένουν 900 μέτρα, τον περνά και η ασημί McLaren.

Ο Χάμιλτον ανεβαίνει πέμπτος και όλοι παγώνουν. Όσοι τουλάχιστον έβλεπαν ακόμα τι συνέβαινε ώστε να αντιληφθούν την «τραγωδία» για τους tifosi και τους Βραζιλιάνους. Όσοι πανηγύριζαν ήδη, όπως ο μπαμπάς Μάσα, προσγειώθηκαν ανώμαλα σε μία σκληρή πραγματικότητα.

Θυμάμαι σαν χθες την τηλεοπτική μας περιγραφή, τότε στην τηλεόραση του Alpha. Ήταν ίσως η μοναδική φορά στα 25 χρόνια μου σε αυτή τη δουλειά, που είχα μείνει άφωνος. Θεατής. Ο Τάκης Πουρναράκης είχε πάρει πάνω του την περιγραφή όσων συγκλονιστικών συνέβαιναν, ο Στρατής Χατζηπαναγιώτου, ο αγαπημένος «Στρατισσίνο» ήταν αυτός που το πήρε το μάτι του πρώτος. Χαμός στο στούντιο. Εγώ θεατής. Βλέπαμε το συγκλονιστικότερο φινάλε στην ιστορία του σπορ.





Ένα rollercoaster συναισθημάτων – το απόλυτο κοντράστ. Επίπονη διαδρομή από τον παράδεισο στην κόλαση για τους μεν κα αντίστροφα, λυτρωτική διαδρομή από την κόλαση στον παράδεισο για τους δε. Και για τους αγνούς φίλους του σπορ, η κορύφωση μίας επικής μάχης. Μίας σεζόν όπου η ζυγαριά έγερνε μία από τη μία και μία από την άλλη. Με την τελική εναλλαγή, να έρχεται στον τελευταίο γύρο.

Ειπώθηκαν πολλά έκτοτε, όπως πρόσφατα αποκάλυψε ο Γκλοκ, δεχόταν επί σειρά ετών απειλές για τη ζωή του. Εκείνο το βράδυ χρειάστηκε να φυγαδευτεί από την πίστα, το κοινό πετούσε αντικείμενα σε όποιον φορούσε ρούχα της Toyota, το επόμενο πρωί ο Γκλοκ χρειάστηκε αστυνομική συνοδεία για να πάει στο αεροδρόμιο! Τόσα χρόνια μετά, παρότι έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα onboard, οι τηλεμετρίες, όλα όσα αποδείκνυαν την… αθωότητά του, ακόμα «τα ακούει» από «οπαδούς».

Δεν έφταιξε σε κάτι, βρέθηκε στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή, με τα λάθος λάστιχα. Όμως άθελά του, επηρέασε την έκβαση εκείνου του χιτσκοκικού φινάλε. Σαν σήμερα πριν από 14 χρόνια. Πατήστε play για να ανατριχιάσετε ξανά…