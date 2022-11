Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, μίλησε για τις πιθανότητες της ομάδας του να πάρει νίκη στη φετινή σεζόν της F1 και τη στρατηγική της για τους τελευταίους αγώνες.

Στο Grand Prix Μεξικού, είδαμε τον Λιούις Χάμιλτον να μάχεται στα ίσια με τον Μαξ Φερστάπεν στο πρώτο μέρος του αγώνα. Όμως όλα άλλαξαν μετά το μοναδικό pit stop. Η Mercedes-AMG «φόρεσε» τη σκληρή γόμα στους οδηγούς της και όπως αποδείχθηκε ήταν η λάθος επιλογή.

Ο αγώνας στην Πόλη του Μεξικού ήταν για πολλούς η τελευταία ευκαιρία της γερμανικής ομάδας να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει στο 2022. Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα αν το γερμανικό εργοστάσιο θα έχει άλλη ευκαιρία να κερδίσει φέτος.

«Οι προσομοιώσεις λένε πως το Μεξικό ήταν η τελευταία μας ευκαιρία. Βλέπουμε πως υπάρχει μία τάση τώρα τελευταία, μία τάση όπου μπορούμε είμαστε ανταγωνιστικοί. Είμαι περήφανος με τη δουλειά της ομάδας στο Μεξικό, δοκιμάσαμε πολλά διαφορετικά πράγματα και κάναμε τα πειράματά μας. Οι μηχανικοί για τη μονάδα ισχύος έκαναν εξαιρετική δουλειά, μας έδωσαν τη μέγιστη δυνατή απόδοση», είπε ο Αυστριακός.

Επιπλέον ο Βολφ αποκάλυψε τη στρατηγική της ομάδας του για τα τελευταία δύο Grand Prix: «Στους τελευταίους αγώνες θα δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα. Θα εστιάσουμε στη μέγιστη δυνατή απόσοδη από το μονοθέσιο, ενώ παράλληλα θα δοκιμάσουμε όσες περισσότερες λύσεις γίνεται για την επόμενη χρονιά».

Παρά την έλλειψη νικών, η Mercedes βρίσκεται μόλις 40 βαθμούς πίσω από τη Scuderia Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Μάλιστα, μετά το αποτέλεσμα του Μεξικού, ο Χάμιλτον προσπέρασε τον Κάρλος Σάινθ για την 5η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Στις τάξεις της ιταλικής ομάδας πιστεύουν πως τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά, αν τα ασημί βέλη δεν είχαν χάσει δύο νίκες λόγω στρατηγικής.

Two to go, Team. 👏 Next up, Brasil. 😍 pic.twitter.com/PQ5UBMOvcQ