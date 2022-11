Το MotoGP ετοιμάζεται για το μεγάλο... τελικό του 2022 στη Βαλένθια, όπου θα αναδείξει το φετινό παγκόσμιο πρωταθλητή.

Τελευταία στροφή για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ στους δύο τροχούς, MotoGP, με το Grand Prix Βαλένθια να ρίχνει αυλαία για το 2022 το τριήμερο 4-6 Νοεμβρίου. Το φινάλε αναμένεται συναρπαστικό στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο, εκεί όπου έχουν κριθεί αρκετοί τελικοί στην ιστορία του θεσμού και έχουμε δει πολλές και δραματικές ανατροπές.

H πίστα της Βαλένθια έχει μήκος 4 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές, 9 αριστερές και 5 δεξιές. Ο πρώτος αγώνας του MotoGP διεξήχθη το 1999 και στις κερκίδες μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 150.000 θεατές. Τις περισσότερες νίκες έχουν οι Χόρχε Λορένθο και Ντάνι Πεδρόσα, ενώ τελευταίος νικητής είναι ο Πέκο Μπανάια που κατέχει και το ρεκόρ πίστας στο 1:31,042. Στον αγώνα της Κυριακής οι αναβάτες θα πραγματοποιήσουν συνολικά 27 γύρους.

Back in 2013, @lorenzo99 had to win the #ValenciaGP 🏁 at all costs as he was 13 points behind the rookie @marcmarquez93 in the title fight 🏆@26_DaniPedrosa tried to make it difficult but it wasn't enough! The "99" won the race but the crown was for the "93" 👊 #MotoGP pic.twitter.com/gOwIAtTQSd